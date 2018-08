Aborto legal: sin consensos, la suerte

En el debate por la legalización del aborto los senadores se metieron ayer a pelear en el barro. Con una jugada política, quienes se oponen al proyecto lograron evitar que aquellos que acompañan la iniciativa emitieran dictamen de mayoría. Los legisladores por el “sí” acordaron modificaciones al texto original para sumar apoyos. Sin dictamen de mayoría emitido, la semana que viene se votará en el recinto la ley tal cual llegó de Diputados, y las modificaciones tendrían que hacerse allí mismo.

La jugada fue lícita, pero fue una jugada, y despertó una fuerte polémica en torno a la interpretación del reglamento, que se comió el 90% de la última reunión de las tres comisiones (Salud, Asuntos constitucionales y Justicia). En resumen: el dictamen de mayoría determina qué se trata en una sesión. Quienes se oponen a la ley interpretaron que para que pueda haber dictamen, la mitad más uno de cada comisión debía firmar algún despacho, y para evitar cualquier mayoría decidieron no firmar ningún dictamen, ni siquiera de rechazo. Para quienes están a favor, la mayoría era sobre el total de los senadores: unos 27. Mal antecedente para la semana que viene, el “sí” sólo alcanzó finalmente 26, de modo que no llegó tampoco a la mayoría general.

Como no hubo dictamen, el senado tratará el miércoles que viene el proyecto tal cual vino de Diputados. Los que apoyan la iniciativa, con Miguel Pichetto a la cabeza, habían acordado, horas antes de la reunión de ayer, un dictamen con modificaciones: los cambios son impulsados por un grupo de cinco senadores que sólo votaran la ley si son incluidos. Que ahora deba votarse el texto original no impide los acuerdos, pero si dificulta el trámite parlamentario, aseguran fuentes legislativas, ya que las modificaciones deberán tratarse en particular luego de la aprobación en general. Habría acuerdo con los senadores que piden cambios para confiar y votarla de todos modos.

Los sondeos indican hoy que hay 35 senadores en contra, 32 a favor, una abstención y 3 indefinidos. “Es fino, sigue siendo posible, pero es muy fino. Hoy no hay nada asegurado para nadie”, dijo ayer una alta fuente del PJ en el Senado que acompaña el proyecto.

“Detrás de esto hay una especulación, quieren llevarnos con la media sanción para que se crea que no va a haber ninguna modificación. De este lado hay voluntad política, del otro lado no hay nada, solamente la negativa, el rechazo”, disparó Pichetto, enojado.

Le contestó José Mayans (en contra): “No tenemos ninguna obligación de emitir ningún tipo de despacho, los que sostienen esta aberración que viene de Diputados están violando la Constitución a sabiendas”, lanzó.