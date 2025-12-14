Condenaron a «la tía» por vender drogas en Villa La Angostura, pero no irá a la cárcel

La investigación estableció que la imputada vendía drogas en su domicilio del barrio El Mallín de Villa La Angostura. (foto de archivo)

El Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado en forma unipersonal por el juez Alejandro Cabral, condenó a Verónica Morales, alias “la Tía”, a la pena de cinco años de prisión por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización.

Cabral revisó el acuerdo celebrado entre la fiscalía federal y la acusada, que se declaró culpable de los tres hechos que le atribuyeron relacionados con la tenencia de una cantidad importante de cocaína para la venta en Villa La Angostura.

La defensora de la imputada consintió el acuerdo. El juez consideró que cumplía los requisitos legales y homologó el acuerdo presentado.

Además, Cabral indicó en la sentencia que la imputada tenía una condena de un año y cuatro meses de ejecución condicional que le impuso a finales de octubre pasado la justicia provincial por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Por eso, Cabral le unificó las dos condenas en una única pena de cinco años de prisión.

Como parte del acuerdo, alcanzado en un juicio abreviado que se hizo el 4 de diciembre pasado, la fiscalía consintió que la mujer cumpla la condena con la modalidad de arresto domiciliario, porque es madre soltera y tiene a su cargo a sus seis hijos, cuatro de ellos menores.

La prisión domiciliaria

Por eso, el juez le concedió la prisión domiciliaria en Villa La Angostura, con la obligación de cumplir varias pautas. Si no las cumple, le revocarán el beneficio.

La fiscalía federal retiró la acusación contra una hija, mayor de edad, de la imputada que había sido vinculada a la causa, porque Morales asumió toda la responsabilidad. Por eso, Cabral sobreseyó en forma definitiva a la joven.

Morales alegó que vendió las drogas porque no tenía otra forma de sostener a su familia.

El fiscal federal de Zapala Juan Barrese relató en la audiencia de juicio abreviado los tres hechos atribuidos a la mujer.

Tres allanamientos con secuestro de cocaína

Señaló que se unificaban las tres investigaciones porque involucraban a la misma imputada. Relató que el 20 de diciembre de 2024 personal de Prefectura allanó el domicilio de Morales, en el barrio El Mallín de Villa La Angostura, donde secuestraron 105,28 gramos de cocaína y 14 celulares.

El 28 de enero del 2025 secuestraron 2 kilos y 165 gramos de cocaína, en el mismo domicilio de la tía, como la conocen en el barrio a la imputada. Ese hallazgo no surgió de una investigación previa, sino de un allanamiento dispuesto por la justicia provincial por hurto simple.

El 22 de febrero del 2025 allanaron otro domicilio ubicado en el barrio Margaritas, próximo a la casa de la tía, en Villa La Angostura, porque los investigadores advirtieron de que Morales había mudado el punto de venta. En ese domicilio hallaron 132,87 gramos de cocaína.

Otra imputada condenada

La propietaria de esa vivienda allanada fue imputada por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En una audiencia que se hizo el 10 de diciembre último, el Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por el juez Alejandro Cabral, declaró a Gilda Victoria Vázquez coautora penalmente responsable de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización.

El magistrado la condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, que era la pena que había solicitado la fiscalía federal.

Sin embargo, como parte del acuerdo celebrado entre la acusada y la fiscalía federal, el juez le concedió la prisión domiciliaria.

La fiscalía justificó la medida en el estado de vulnerabilidad social de la mujer, que está a cargo de su hija embarazada y en tratamiento por su adicción.

La mujer deberá cumplir en su domicilio declarado de Villa La Angostura la condena y pautas de conducta. En caso de incumplimiento se le podrá revocar ese beneficio. Una de las pautas es no cometer nuevos delitos y no tener estupefacientes.

Cabral dispuso el decomiso de un Ford Fiesta, dominio GQX 146, que fuera utilizado para realizar “delivery” de estupefaciente.

La mujer se declaró culpable de la tenencia de 132,87 gramos de cocaína que hallaron el 22 de febrero del 2025 en su domicilio del barrio Margaritas de Villa La Angostura. El allanamiento lo hizo Prefectura Naval tras detectar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en ese lugar. Los investigadores sospecharon que «la tía» había mudado el punto de venta.

Un informe clave

Respecto de la modalidad de ejecución de la pena, el fiscal federal de Zapala requirió que Morales cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, según lo prevé el artículo 10, inciso f, del Código Penal.

Argumentó que el planteo se apoyaba en el informe socioambiental elaborado por la licenciada María José Arjona, trabajadora social del Ministerio Público Fiscal, que confirmó que Morales «reúne las condiciones necesarias para su otorgamiento».

El informe hizo hincapié «en que la imputada tiene a su cargo seis hijos menores y que tal circunstancia impone atender al interés superior del niño».

El fiscal federal sostuvo que la petición resulta acorde con la normativa vigente -Ley de Ejecución Penal y Código Penal- que «contempla expresamente la posibilidad de prisión domiciliaria para quienes se encuentran a cargo del cuidado de hijos menores, supuesto que se verifica en el caso de la señora Vanessa Morales».

Asimismo, el fiscal señaló que, de común acuerdo con la defensa de Morales, «se ha establecido que la ejecución de la pena comenzará una vez que la sentencia quede firme», indicó Cabral en la sentencia a la que Diario RÍO NEGRO accedió.