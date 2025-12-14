El modo verano se impone

Unter cambió la conducción esta semana y dio las primeras señales de que no será fácil ese vínculo para el gobierno provincial. No es novedad, las elecciones fueron en octubre y las bases del sindicato docente giraron la rueda hacia un gremio con una mirada menos amable con la administración de Alberto Weretilneck.

Es tarde para una medida de fuerza porque encuentra a los docentes a un paso del fin del ciclo lectivo, un alivio para Weretilneck que no da señales de tener en agenda una mejora salarial para cerrar el año. Pero la flamante conducción gremial, liderada por Laura Ortiz, pone el acelerador para el 2026.

El mensaje al asumir en el Congreso de Choele Choel fue contundente: “la Unter nuevamente está de pie”, alentó la dirigente que surge de una agrupación donde confluyeron principalmente sectores de izquierda y del campo popular y nacional, que después de 25 años volvieron a unirse con el objetivo de desbancar el dominio histórico de la Azul Arancibia, que llegó desgastada a este año, con una resistencia agónica en cada congreso a no impulsar los planes de lucha contundentes que demandaban las bases ante la falta de respuesta a los reclamos salariales.

Ortiz remarcó en sus primeros días que “la única herramienta legal es la medida de fuerza, el paro” y anticipó que esa será la opción del gremio docente para el ciclo lectivo 2026 si no hay una recomposición salarial del 30% y una mejora para el próximo año. En lo formal, inmediatamente al día siguiente de asumir se presentó en la secretaría de Trabajo en Roca para exigir la convocatoria a paritarias y abrir el debate por el presupuesto Educativo.

El Gobierno respondió al último punto con un informe que destaca que el37% del total del presupuesto 2026 será destinado a Educación (alrededor de 987.000 millones de pesos), el organismo que más se lleva.

Paso a paso

En la demanda salarial es difícil para el Gobierno la ecuación que plantea de entrada Unter con esos porcentajes. Va a otro ritmo el pensamiento, paso a paso. Recién hace dos semanas terminó de pagar la segunda cuota del bono que aceleró dos días antes de las elecciones nacionales. Y ahora pudo reunir la masa salarial para cancelar los aguinaldos a tiempo, con la emisión de letras del tesoro. El análisis de una recomposición queda para otro momento, no hay señales de que el Gobierno analice cerrar diciembre con alguna propuesta salarial. Le queda esta semana para una definición, antes de que cierren las liquidaciones de los haberes.

A la fuerza de Unter, con su cambio radical encaminado, ATE y UPCN aparecen con demandas discursivas: “los estatales rionegrinos la están pasando muy mal”, sentenció el primero, tras un encuentro de 200 dirigentes que realizó en Roca, al pedir la convocatoria a paritarias de manera inmediata. Mientras que el gremio de Juan Carlos Scalesi habló de “profunda indignación” y de “repudio” a la falta de “actualización salarial”.

Weretilneck titubeó al ser consultado por paritarias. Dijo que “algo va a haber”, pero no tiene definiciones, incluso admitió que se podría estirar a una propuesta trimestral para el arranque del próximo año. Se intenta pasar diciembre gambeteando a los gremios que no tienen campo de acción por la proximidad del fin de año y el inicio del “modo verano”, y porque la mirada está más concentrada ahora en el plano nacional ante la reforma laboral de Javier Milei, que promete atacar varios puntos sensibles para los sindicatos y los trabajadores en relación de dependencia.