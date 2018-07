Quién fue Justina, la niña que inspiró la nueva ley de donación de órganos

Su familia promovió una campaña por las redes sociales bajo el eslogan “Multiplicate x 7”, que apunta a visibilizar la capacidad que puede tener un cuerpo de salvar otras vidas. Hubo al menos 10 intentos de trasplante que no se pudieron llevar a cabo por incompatiblidad o complicaciones de otra índole.

Y en otro tramo del texto, agregaron: “Con sus 12 años soportó y resistió, esperando (...) Siempre apostando a salvarle la vida a los demás que estaban en su misma condición. Justina es un ejemplo de alguien que antepuso la necesidad de otros a su vida misma. Nunca quiso que pidamos un corazón para ella”.

En el marco de la campaña “Multiplicate x 7”, Juan Carr recordó que, según cifras oficiales, “todos los días nacen 2.200 argentinos y mueren 800”, y afirmó que es necesario generar conciencia respecto a que “no faltan personas que mueran sino que faltan donantes”.

“Justina se fue sabiendo que su lucha les salvó la vida a muchos que esperaban un trasplante. No llegó su corazón. No lo encontraron. No podemos parar de llorar. Ninguna muerte es justa. Menos la de un niño. Justina está en el cielo. Desde allá nos está mirando”, expresó la familia de la niña en el final de la carta.