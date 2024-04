Video | Levantaron el corte en el centro de Neuquén: protesta de trabajadores municipales y recicladores

Frente a la municipalidad de Neuquén, dos reclamos se unieron e interrumpieron el tránsito este viernes: por un lado estuvieron los trabajadores municipales que reclaman un aumento salarial y por el otro los recuperadores de la ciudad que piden la firma de un convenio de trabajo. El tránsito estuvo cortado al mediodía sobre Avenida Argentina.

El gremio Sitramune realizó una asamblea esta mañana en la municipalidad del oeste neuquino para acordar cuales serían las medidas para reclamar la actualización por IPC en los salarios para los meses de enero y marzo.

Allí se definió trasladar la protesta al centro de la ciudad con una breve marcha y después del mediodía iniciar con la interrupción del tránsito sobre Avenida Argentina en la intersección con la calle Roca.

«Hoy a las 8.30 tuvimos una reunión con el ejecutivo, allí nos hicieron una propuesta. Nosotros lo pusimos en consideración en la asamblea y lo rechazamos. Ahora frente al municipio mostramos nuestra postura y pedimos que mejoren la propuesta. El ofrecimiento que hicieron no es acorde a lo que pedimos, pero eso no quita que no estemos abiertos al dialogo», manifestó Luis Ríos, que conduce el gremio Sitramune.

«Entregamos la nota de rechazo de la propuesta, y ahora estamos en cuarto intermedio hasta el martes, esperando una mejora», informó luego del corte Rita Jara, secretaria gremial.

En simultaneo, los recicladores y cartoneros de la capital neuquina reclamaron por la firma de un convenio de trabajo.

«Exigimos la firma del convenio que se comprometieron en el día de ayer jueves 25/04 y que dijeron que no podía dilatarse por motivos administrativos. Hoy venimos a firmar y nos encontramos con que el convenio no está listo y además nadie nos recibe», manifestaron los recuperadores en un comunicado.

A lo que agregaron: «no nos vamos a ir sin la firma del convenio que reconoce el trabajo que realizamos todos los días, rescatando toneladas de materiales que en lugar de ir a un pozo de entierro, son recuperados y vueltos a la industria».