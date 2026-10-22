En 4 años convirtió una torre de agua en una casa de 5 habitaciones y la vendió por £1,18 millones 

Se trata de una torre abandonada de la década de 1940.

Rob Hunt, un hombre británico, tomó una decisión que para algunas personas parecería muy arriesgada: renunciar a su trabajo para transformar una vieja torre de agua en una mansión de lujo. Tras varios años de reformas, logró venderla por una importante suma.

El británico decidió adquirir una torre abandonada que databa de la década de 1940. Luego de comprarla, la convirtió en una casa de cinco habitaciones, que se vendió en marzo de 2026 por más de 1 millón de libras esterlinas.

Cómo transformó Rob Hunt una vieja torre de agua en una casa

Luego de ver la torre publicada en una página inmobiliaria a fines de 2019, Hunt decidió comprarla a cambio de 150 mil libras, con dinero que les pidió prestado a sus papás.

Hunt también vendió su casa y otras propiedades que alquilaba para poder financiar la reforma y, como si fuera poco, renunció a su trabajo de 17 años en una fábrica y se instaló en una casa rodante junto a la torre.

Al adquirirla, la parte superior de la torre no tenía ventanas y el interior no era habitable. Para acondicionarla, el británico contó con la ayuda de un constructor y otros profesionales, con los que hizo varias modificaciones, como la instalación de 16 ventanas.

Mientras trabajaba en la construcción, Hunt sufrió un grave accidente: se cayó de un andamio mientras intentaba reemplazar uno de los vidrios y se fracturó una pierna.

En total, la vivienda terminó equipada con las siguientes comodidades:

Cinco habitaciones y tres baños, distribuidos en los pisos inferiores.

Cocina y living integrados en el piso superior, debajo del techo original de hormigón.

Ventanales con vistas panorámicas de 360 grados al campo y la costa.

Calefacción por piso radiante y espacios de trabajo.

Cuánto gastó y por cuánto vendió la torre de agua

Luego de 4 años de trabajo, la transformación quedó terminada a fines de 2023. El costo total fue de unas 850 mil libras, sin tener en cuenta el valor del trabajo que realizó Hunt por su propia cuenta para modificar la torre de agua.

Finalmente, en septiembre de 2024, Hunt puso la propiedad a la venta por 1,4 millones de libras. En marzo de 2026, se concretó la operación a cambio de 1,18 millones, 220 mil libras menos de lo que había solicitado en un principio.

Hunt ya había explicado que, desde el principio del proyecto, tenía la intención de venderla para financiar otros proyectos de construcción.