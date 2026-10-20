Qué es el Bio Wood Frame: el sistema que combina construcción en seco y materiales naturales

La arquitectura sustentable incorpora nuevas alternativas para construir viviendas con menor impacto ambiental y mayor eficiencia energética. Entre ellas aparece el Bio Wood Frame, un concepto que combina la estructura de madera del sistema wood frame con técnicas y materiales propios de la bioconstrucción.

Aunque no existe una única receta para aplicar este enfoque, la propuesta consiste en aprovechar las ventajas de la construcción en seco y complementarlas con criterios de diseño bioclimático y materiales de origen natural. En Argentina, algunas empresas ya ofrecen soluciones que integran entramados de madera, aislaciones naturales y revestimientos de tierra o cal.

Qué es el Bio Wood Frame y cómo funciona

El sistema toma como base el wood frame, una técnica constructiva que utiliza piezas de madera ensambladas para formar la estructura de paredes, pisos y techos. Sobre ese entramado se incorporan paneles, aislaciones y revestimientos que completan la vivienda.

La diferencia está en la incorporación de los principios de la bioconstrucción, que buscan seleccionar materiales según su impacto ambiental, su procedencia y su capacidad para contribuir al confort interior.

Por ejemplo, un proyecto puede combinar una estructura de madera con aislaciones de fibras naturales, revoques de tierra o cal y un diseño que aproveche la luz solar, la ventilación y las condiciones climáticas del terreno. La elección de cada material depende de las características de la vivienda y de las prestaciones que se busquen.

Cuáles son las ventajas de combinar wood frame y bioconstrucción

Una de las principales ventajas es la posibilidad de reducir los tiempos de obra. Como parte de los componentes puede prepararse previamente en un taller, el montaje en el terreno requiere menos tareas que deben realizarse de manera secuencial. El resultado depende de la planificación y del grado de prefabricación.

Otro aspecto importante es el aislamiento térmico. Una envolvente bien diseñada ayuda a mantener una temperatura interior más estable y puede disminuir la energía necesaria para calefaccionar o refrigerar los ambientes.

La selección de materiales también puede contribuir a reducir el impacto ambiental. La madera de origen responsable, las aislaciones naturales y los revestimientos de menor procesamiento industrial son algunas de las alternativas disponibles. Sin embargo, el resultado depende de la procedencia de los insumos, su fabricación, el transporte y la vida útil de cada componente.

Qué materiales se pueden utilizar

La combinación de wood frame y bioconstrucción permite distintas soluciones, de acuerdo con el clima, el presupuesto y las necesidades del proyecto.

Madera estructural: conforma el entramado que sostiene paredes, pisos y techos.

conforma el entramado que sostiene paredes, pisos y techos. Aislaciones naturales: pueden incluir fibras vegetales, celulosa reciclada o lana de oveja.

pueden incluir fibras vegetales, celulosa reciclada o lana de oveja. Tierra y cal: se utilizan en determinados revoques y terminaciones interiores o exteriores.

se utilizan en determinados revoques y terminaciones interiores o exteriores. Membranas y barreras de protección: ayudan a controlar la humedad y proteger la estructura.

ayudan a controlar la humedad y proteger la estructura. Revestimientos de bajo impacto: se eligen según su durabilidad, mantenimiento y compatibilidad con el resto de los materiales.

La combinación debe resolverse con criterios técnicos. No todos los materiales naturales son adecuados para cualquier clima o ubicación, y su incorporación requiere estudiar la humedad, la ventilación y el comportamiento de las paredes.

En qué se diferencia de la construcción tradicional

A diferencia de una vivienda levantada principalmente con ladrillos y mortero, el wood frame utiliza una estructura liviana de madera y un sistema de capas que cumplen distintas funciones: soporte, aislamiento, protección frente al agua y terminación.

El enfoque Bio Wood Frame suma una mirada ambiental sobre esas decisiones. No se limita a reemplazar un material por otro, sino que considera la orientación de la casa, el aprovechamiento del sol, la ventilación y la relación entre la construcción y su entorno.

Por eso, no debe confundirse con una vivienda prefabricada específica ni con un sistema constructivo completamente estandarizado: su configuración puede variar según el proyecto y el profesional responsable.

Qué tener en cuenta antes de construir una casa con este sistema

Antes de elegir esta alternativa, conviene evaluar el clima de la zona, la disponibilidad de madera estructural de calidad y la experiencia del equipo técnico. También es importante verificar el cumplimiento de las normas de construcción y las exigencias municipales.

La protección frente a la humedad resulta fundamental para evitar daños en la estructura de madera. A su vez, el diseño debe contemplar el aislamiento térmico y acústico, la seguridad frente al fuego y el mantenimiento de los revestimientos.

El costo final tampoco depende únicamente del material estructural: influyen las terminaciones, las instalaciones, el transporte, la mano de obra y la complejidad del diseño.