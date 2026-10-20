Construirán un hotel de 500 habitaciones en Palermo: la inversión será de US$120 millones

Construyen un hotel de US$120 millones en una emblemática zona de Palermo: tendrá 500 habitaciones y 38.000 m² (Foto: Simon Hotel).

Un grupo de empresarios anunció la construcción del Simon Hotel en el barrio porteño de Palermo, con una inversión total de US$120 millones que incluye la compra del terreno donde funcionaba Bodegas López. El proyecto tendrá entre 35.000 y 38.000 metros cuadrados construidos y contará con 500 habitaciones, cocheras y espacios destinados a eventos y actividades comerciales.

El emprendimiento ocupará una parte importante de la manzana delimitada por Godoy Cruz, Costa Rica y El Salvador, en una zona que atraviesa una transformación urbana con nuevos desarrollos inmobiliarios, apertura de calles y creación de espacios verdes.

Cómo será el nuevo hotel de Palermo

El anteproyecto, diseñado por el estudio Bodas Miani Anger y Asociados, contempla un edificio con planta baja y siete pisos. La propuesta incluye un gran lobby, un zócalo comercial y 500 habitaciones distribuidas en los niveles superiores.

El complejo también tendrá tres subsuelos con capacidad para 300 vehículos y un salón de eventos. En la terraza se proyectan un deck y un solárium, mientras que el interior contará con un patio con vegetación y un espejo de agua.

La iniciativa busca ampliar la oferta de alojamiento del barrio y responder a la demanda turística de la Ciudad de Buenos Aires.

Palermo, en plena transformación urbana

La ubicación del futuro Simon Hotel se encuentra en un sector de Palermo donde avanzan distintos proyectos inmobiliarios y de reorganización del espacio urbano, con nuevas calles, plazas y edificios destinados a viviendas y oficinas.

Según los desarrolladores, la demanda hotelera en el barrio todavía tiene margen de crecimiento. Por eso, el emprendimiento apunta a consolidar a Palermo como uno de los principales destinos turísticos de Buenos Aires.

El concepto toma como referencia modelos europeos, como The Social Hub, que combinan alojamiento con espacios de encuentro y actividades comerciales. La propuesta busca integrar a turistas, estudiantes y vecinos en torno a una oferta que trascienda la estadía hotelera.