Qué fue de Valentino, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani: tiene 25 años y una vida muy diferente

Valentino Camisani, el mayor de los cinco hijos de la expareja, decidió alejarse de las pasarelas y construir su propio futuro en el mundo de la música. Cómo es su presente y por qué eligió quedarse en Buenos Aires.

Creció entre producciones de moda, viajes y cámaras, pero Valentino Camisani, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani, decidió escribir su propia historia. A sus 25 años, el joven tomó un rumbo diferente al de sus famosos padres y encontró en la música un espacio para desarrollar su creatividad, lejos de la exposición mediática que acompañó a su familia durante décadas.

Mientras sus hermanos también comenzaron a abrirse camino en distintas actividades, Valentino apostó por la producción musical, la composición y la experimentación con sonidos. Según publicó la revista Caras, actualmente vive en Buenos Aires, donde mantiene un perfil bajo y concentra sus esfuerzos en sus proyectos artísticos.

Qué hace Valentino, el hijo mayor de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Aunque creció en una familia estrechamente vinculada con la moda, Valentino Camisani no eligió las pasarelas como su principal actividad profesional. Su interés se orientó hacia la creación musical, especialmente hacia el trabajo que se desarrolla detrás de escena.

El joven comenzó a explorar distintos géneros y estilos, desde el trap y la música instrumental hasta las composiciones electrónicas y los sonidos alternativos.

A través de plataformas digitales, entre ellas YouTube, compartió algunas de sus producciones originales y trabajos experimentales, mostrando una faceta artística poco conocida para quienes lo recuerdan como el hijo mayor de una de las parejas más populares de la moda argentina.

Su actividad incluye la producción de canciones, la composición y el trabajo técnico con herramientas de grabación y edición de sonido. De esta manera, fue construyendo una identidad profesional propia, sin depender de la trayectoria de sus padres.

Por qué Valentino Camisani decidió quedarse en Buenos Aires

Otro de los aspectos que llama la atención sobre su presente es la decisión de permanecer en Argentina mientras su madre, Dolores Barreiro, comenzó una nueva etapa de vida en Europa.

La modelo se instaló en Inglaterra junto a su pareja, el polista Santiago Gómez Romero, y sus hijos menores. Sin embargo, Valentino y algunos de sus hermanos prefirieron continuar con sus actividades en Buenos Aires.

En su caso, la elección estuvo vinculada con el desarrollo de sus proyectos musicales y su deseo de mantener una rutina independiente.

Lejos de la vida pública que caracterizó a sus padres, Valentino prioriza sus intereses personales y un entorno que le permite continuar explorando distintas expresiones artísticas.

De una infancia rodeada de famosos a una carrera propia en la música

Dolores Barreiro y Matías Camisani fueron una de las parejas más emblemáticas de la moda argentina. Durante más de dos décadas compartieron su vida y formaron una familia con cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra.

Después de su separación en 2019, ambos reorganizaron sus vidas, mientras sus hijos comenzaron a transitar sus propios caminos.

En ese contexto, Valentino encontró en la música una forma de expresión que también tiene puntos de contacto con el universo artístico de su padre, aunque desde una perspectiva diferente.

Su interés por la experimentación sonora, la producción y las composiciones originales lo llevó a desarrollar una actividad creativa alejada de las campañas publicitarias y las pasarelas.

Además, a través de sus redes sociales fue mostrando una estética personal, imágenes de su vida cotidiana y algunas referencias a los procesos de creación musical.

Hoy, con 25 años, Valentino Camisani mantiene su vida en Buenos Aires y continúa vinculado con la música, una elección que le permitió construir su propio recorrido más allá del apellido y la popularidad de sus padres.