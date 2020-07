Artaza señaló al Ejecutivo por la ordenanzas cajoneadas en Neuquén

El concejal José Luis Artaza (Juntos por el Cambio Somos Neuquén) dijo que no le tocaba aplicar las multas por anexamiento (foto Yamil Regules)

"No me correspondía publicar, y tampoco aplicar la tasa por anexamiento", se defendió el concejal de Juntos por el Cambio-Somos Neuquén, José Luis Artaza, ex secretario de Hacienda de la comuna.

El edil indicó que su abogado se presentaba en la fiscalía para hacer el descargo y solicitar la inexistencia de responsabilidad penal.

"No me correspondía publicar", insistió Artaza y sostuvo que la aplicación de la tasa por anexamiento de la ordenanza que estuvo cajoneada cuatro años "correspondía a (la ex secretaría de) Movilidad urbana, para que obras particulares y planeamiento aplicara" la multa, indicó.

Sin señalar directamente al ex secretario del área, Fabián García, apuntó en dirección al actual ejecutivo (MPN); que mantiene al funcionario dentro de la planta política", bajo el organigrama de la secretaría de Obras Públicas.

"Hay otros sectores que les tocó aplicar, yo no tuve responsabilidad ni en la publicación ni en en el cobro. El expediente estuvo en un 70% (del tiempo) en un área que la debió haber aplicado", insistió Artaza en referencia al tiempo que ocurrió desde la sanción en 2016 hasta la publicación en el boletín oficial del 16 de junio pasado.

Respecto al cúmulo de ordenanzas no publicadas, hasta que fueron editadas en el boletín especial de julio de este año y las ediciones de abril a junio, Artaza dijo que "desconozco qué fue lo que pasó, yo sólo hice el seguimiento de la causa que nos hizo Baudino. Se tendrá que ver el expediente" y quien la retuvo sin publicar, opinó.