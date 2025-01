El Dakar 2025 se pone marcha: quiénes son los argentinos que sueñan con dar pelea

La edición del Rally Dakar 2025 se pondrá en marcha este viernes, con seis categorías y varios argentinos que intentarán dar pelea.

En el primer día de actividad se realizará la etapa llamada Prólogo, en la que los participantes deberán recorrer un total de 79 kilómetros, aunque solo 29 de ellos serán cronometrados.

La acción fuerte comenzará el sábado, cuando se lleve a cabo la etapa 1, que consta de 499 kilómetros. El recorrido de esta edición constará de 12 etapas que se disputarán hasta el 17 de enero, con un recorrido total de 7.700 kilómetros, aunque se cronometrarán 5.100 de ellos.

Entre pilotos y navegantes habrá 807 competidores repartidos en 439 vehículos para las seis categorías: motos, autos, camiones, challenger, SSV y stock. Sin embargo, este año no estarán las categorías de Cuatriciclos y Quads.

Quiénes son los argentinos que quieren dar pelea en Arabia Saudita

Entre los 27 competidores que representarán a la argentina se destacan, en Motos, los oriundos de Salta Kevin y Luciano Benavides, del equipo Red Bull KTM Factory. En la misma categoría estará por segunda ocasión el neuquino Santiago Rostan, de XRaids Experience, y el debutante cordobés, de 19 años, Benjamín Pascual, para el equipo Dakar Future.

Esta especialidad contará con un recorrido especial de 1000 kilómetros, 100 km por día con un seguimiento particular. La mayor ilusión para los representantes argentinos está en los hermanos Kevin y Luciano Benavides, ambos de KTM, que buscarán destronar a estadounidense Ricky Brabec.

En la categoría Ultimate, de Autos, el mendocino Juan Cruz Yacopini estará al frente de una Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing Toyota, navegado por el español Daniel Olveras. Además, en la categoría Challenger, participarán los cordobeses Nicolás Cavigliasso y su esposa y navegante, Valentina Pertegarini. Se trata de la primera mujer en convertirse campeona del mundo en Rally Raid, torneo en el cual se abre el calendario del Rally Dakar.

También otras seis tripulaciones competirán en esta edición y en una de ella se destaca, en la SSv de los autos, el cordobés Fernando Acosta, campeón del mundo de Navegantes, que volverá a acompañar a Sebastián Guayasamín en el equipo BE Racing.

Otro cordobés a prestar atención es Jeremías González Ferioli, junto a Pedro Gonzalo Rinaldi, en el equipo Can Am Factory Team. En la misma división estará Manuel Andujar, ganador del Dakar en Quads y que en la actualidad compite junto a Bernardo Graue en el equipo Can Am South Racing.