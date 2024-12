Santiago Rostan, el neuquino que correrá su segundo Dakar, ya pisó suelo árabe: “Hay que dejar todo”

Luego de 27 horas de vuelo, Santiago Rostan ya está en Arabia Saudita, donde ajusta los últimos detalles para afrontar su segundo Rally Dakar. El neuquino será uno de los tres argentinos en acción y, lejos de aflojar, buscará mejorar la producción del debut, con un puesto 38°. La acción se pondrá en marcha el viernes 3 de enero y se cerrará el 17.

Antes de partir desde Argentina, Santi dio una entrevista en RN Radio afirmó: “La verdad es que el viaje se hace largo, pero bueno, siempre feliz. Es un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá así que es lo que más importa. Está buenísimo”.

En su primera aparición con los mejores especialistas del desierto, Rostan tuvo una gran producción y cumplió con ese objetivo inicial que todos tienen: arribar a la meta. “Ya llegamos el año pasado y siempre uno trata de buscar algo más. Hay que acelerar, dejar todo. Forma parte del sueño y de la vida de un piloto. Los riesgos siempre están”.

Al neuquino le tocó el 49. En 2024 usó el N° 99.

Una buena preparación previa y un apoyo clave

Para llegar de la mejor forma a la competencia, el neuquino hizo una buena previa, con varias competencias nacionales e internaciones. “Quedé muy conforme, he trabajado mucho durante el año, he viajado a muchas carreras, así que eso es lo que más me pone contento”.

En el medio tuvo que cubrir el presupuesto afirmó: “Tengo que agradecer personalmente al gobernador de la provincia de Neuquén, Rolo Figueroa. Sin él no podría haber estado hoy otra vez en el Rally Dakar, así que muy agradecido a él. Y también a los sponsors que siempre estuvieron presentes y siguen firmes”.

Está claro que el económico es un factor vital y por eso sólo habrá tres competidores criollos en la división motos. “Ha sido muy complicado. Desde que el Dakar no pasa por Argentina ha cambiado mucho y se hace muy difícil terminar de armar el presupuesto”, afirmó y avisó que tratará de seguir muy activo en sus redes sociales, como ocurrió en su primera presentación en el desierto árabe.

Santi, en la edición 2024. Hizo un gran trabajo y tratará de mejorarlo.

“Tiraremos algún mensaje, es la idea. Siempre digo que, correr un Dakar, lo único que te cambia es la posibilidad de contarlo, así que siempre estoy atento a los comentarios y trato de responderles a todos cuando me toca descansar entre las etapas”.

Todas las ilusiones argentinas

#47 Kevin Benavides (KTM), motos

#49 Santiago Rostan (KTM – Rally2), motos

#77 Luciano Benavides (KTM), motos

#216 Juan Cruz Yacopini (Toyota), autos

#1000 Benjamín Pascual, moto-segway

#301 Nicolás Cavigliasso, challenger

#308 David Zille, challenger

#407 Jeremías González Ferioli, challenger

#413 Manuel Andujar, SSV

#745 Jorge Pérez Companc, classic

#919 Pablo Jaton, classic