Martín Ku reavivó la polémica por la «propuesta laboral» en Rusia: insinuó que no se arrepiente

Martín Ku rompió el silencio. El rionegrino y su excompañero de casa, Nicolás Grosman, fueron denunciados por difundir una posible organización coercitiva vinculada a la trata de personas. Las graves acusaciones surgieron ya que los ex «hermanitos» promocionaron una empresa que reclutaba chicas entre 18 y 22 años para que trabajen en Rusia. A un mes del escándalo, el viedmense habló con la prensa y se puso a la defensiva cuando le preguntaban si se arrepentía de los sucedido.

Martín Ku habló con un móvil de Intrusos sobre el escándalo por promocionar una empresa rusa que buscaba mujeres entre los 18 y 22 años para un trabajo no especificado. Tras la polémica, el joven fue desvinculado del streaming de Telefe y de La Noche de los Ex.

«Le di un descanso a mi participación en los medios porque hubo una condena social por lo que sucedió. Hay unas denuncias, estamos con abogado, por supuesto. No estoy imputado”, dijo el joven. A pesar de negar estar imputado, el activista contra las sectas y organizaciones coercitivas, Pablo Salum, denunció a los influencers para que la justicia investigue que hay detrás de la promoción.

“Tenemos abogados trabajando en esto, por supuesto. No estamos imputados pero nos pusimos a disposición de la Justicia y hay que esperar a que ella hable. Nosotros sabemos que somos inocentes y no tenemos nada de qué preocuparnos”, siguió.

“Repudio cualquier hecho delictivo… Lo importante es que actúe la Justicia y se investigue”, agregó el ex Gran Hermano. A pesar de querer mantenerse sereno, el joven se puso a la defensiva cuando el notero le preguntó si tenia algún arrepentimiento: “Te estoy diciendo que tiene que investigar la Justicia. No sé por qué me dirías si me arrepiento”.

El notero le explicó que las criticas fueron porque estaban reclutando a chicas jovenes, a lo que Ku interrumpió: «¿Está confirmado? No está confirmado, no tiene nada que ver. Nosotros dijimos que son varios programas, a nosotros nos tocó publicitar uno con ese rango etario”.

Luego, explicó: “Estuvimos allá y no había nada fuera de lo normal. Hay chicos también, solo que no nos tocó a nosotros publicitar ese programa”. Por último, aseguró que esta completamente desvinculado de la empresa que lo contrató para hacer la publicidad.

“Con esta gente no hablé más desde que volvimos. Nos pidieron subir varios contenidos más, pero por la situación que ocurrió no subimos nada más. Tuvimos solamente esta acción”, aseguró.