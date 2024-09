El inesperado plan de Williams para el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto recién lleva dos carreras en la Fórmula 1 pero ya es la sensación por el gran nivel que demostró en Monza y Bakú. Por este motivo, toda la categoría sigue de reojo sus pasos ya que su contrato con el equipo de Williams finalizará al terminar la temporada. Aunque el equipo británico reveló el plan para que el argentino pueda correr en la Fórmula 1 durante la temporada 2025.

Ya que Alex Albon, actual compañero de Colapinto, continúa bajo contrato y Carlos Sainz llegará a la escudería para la próxima temporada, el argentino de 21 años dejará su plaza en Williams. Aunque el equipo británico aseguró que piensan trabajar junto a Audi para que el argentino tenga un asiento el próximo año.

Durante una entrevista con Motorsport, James Vowles, jefe de equipo de Williams explicó que intentarán trabajar con la escudería que llegará a la F1 el próximo año para que Colapinto pueda permanecer en la categoría.

«Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1. Lo que significa que sólo queda un equipo, veremos qué podemos organizar allí», planteó el británico, sobre el asiento disponible que tiene Sauber que pasará ser Audi en la próxima temporada.

El plan de Williams para que Franco Colapinto continúe en la Fórmula 1 la próxima temporada

Pero además, Vowles dejó en claro su deseo de que el oriundo de Pilar se mantenga en la máxima categoría. «En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la F1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene», confirmó.

Si bien las escuderías no suelen compartir pilotos, lo cierto es que el británico aseguró que no cerrarán ninguna puerta para Colapinto si otro equipo lo viene a buscar. «No voy a entrar en acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio«, concluyó..

