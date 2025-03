Multas ambientales en Neuquén: la aclaración que hizo el juez en la sentencia del caso Lucchelli

El juez de Garantías Juan Guaita difundió el fallo completo mediante el cual declaró no responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al ex subsecretario de Ambiente de la provincia de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli.

Hasta ahora solamente se conocía el veredicto, una especie de síntesis de los argumentos del magistrado, que sembraron incertidumbre en Vaca Muerta porque dejaban en una suerte de limbo algunas decisiones administrativas adoptadas en esa cartera en los siete años que ejerció el exfuncionario.

Lucchelli fue acusado por la fiscalía de cajonear una multa contra la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, por no remediar unos transformadores con PCB. Pero el juez Guaita dijo en su veredicto pronunciado el 24 de febrero pasado que el ex subsecretario no era autoridad de aplicación de las leyes ambientales en la provincia.

Lo hacía y no debía

De acuerdo con la ley de ministerios ese rol está en cabeza del ministro o secretario de Estado con rango de ministro, afirmó el magistrado, por lo que Lucchelli -que fue subsecretario entre 2016 y 2023- nunca tuvo competencia para aplicar multas. Sin embargo, lo hacía.

En la mayoría de los casos las compañías sancionadas apelaban a través de sus equipos de abogados a la instancia superior, el ministro, e incluso el gobernador, que ratificaban las multas. En el veredicto, el juez indicó que de esa manera se subsanaba el vicio de la falta de competencia.

Pero como informó diario RÍO NEGRO quedaba un vacío por llenar: ¿qué sucede con las multas que Lucchelli aplicó y no fueron recurridas?

El párrafo aclaratorio

En el fallo definitivo difundido este jueves, Guaita intercaló un párrafo que no está en el veredicto que pronunció hace diez días: «Para el hipotético caso de que las sanciones no fueran ratificadas por órganos superiores, quedarían firmes por el paso del tiempo, ya que prescribirían las acciones de nulidad contra tales actos administrativos».

El fallo definitivo tiene más valor que el veredicto. Es el que se tiene en cuenta para una impugnación. Como ya se dijo respecto de otro caso, es el que «está escrito en piedra».

Las licencias ambientales

Este diario también informó que en la industria hay preocupación porque Lucchelli además de aplicar multas tenía a su cargo el otorgamiento de licencias ambientales para desarrollos hidrocarburíferos.

«Si no es autoridad de aplicación, no es autoridad de aplicación, listo, para nada», afirmó, categórica, una fuente judicial que está analizando el fallo.

«Esto se plantea como un problema grande que debe ser aclarado”, le dijeron a Diario RÍO NEGRO desde una empresa con activos en Vaca Muerta. “Interpretamos que seguramente el fallo será discutido para que no quede en firme”, sumaron desde otra compañía, con proyectos en la Cuenca Neuquina.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid, en tanto, dijo que es posible que presente una impugnación.