Fórmula 1: Franco Colapinto largará último el Gran Premio de Abu Dhabi

En el último fin de semana de la temporada 2024 de la Fórmula 1, Lando Norris, de McLaren, volvió a mostrar el predominio de la escudería al quedarse con la pole position. El británico fue seguido por su compañero Oscar Piastri y el español Carlos Sainz (Ferrari) quedó tercero, por lo que el equipo inglés se encamina al título de constructores.

En tanto, el argentino Franco Colapinto no superó el primer corte y quedó en la 19° posición, pero largará último el domingo por una penalización.

Colapinto cerró 19° pero tanto él como su compañero Alex Albon, que fue 16°, habían sido sancionados con cinco puestos de retraso y quedaron rezagados para la largada. Finalmente, Albon será 18°, Leclerc 19° y el pilarense cerrará filas este domingo.

El argentino quedó décimo noveno, por delante del debutante Jack Doohan, pero por los cinco puestos de penalización que tenía, largará último. También quedaron fuera en esa Q1 Lewis Hamilton, en su última carrera con Mercedes, Guanyu Zhou y el compañero de equipo de Colapinto, Alex Albon.

«En la FP2 se rompió mucho el piso. Lo reparamos, pero perdí más de 10 puntos de carga aerodinámica, que es un montón. Obviamente no teníamos las partes para reemplazar y los daños fueron muy costosos. Perdí más de 10 puntos, que son más de tres décimas, un montón… Es una lástima, porque creo que estábamos en una buena posición para el fin de semana, pero el auto no quedó como esperábamos. No fue una gran qualy», reflexionó el argentino en diálogo con la prensa.

La sorpresa de la jornada en la qualy la dio Niko Hulkenberg, otro que se despide de Haas, quien completó una buena Q3 y finalizó cuarto por encima de Max Verstappen, quien venía liderando hasta el cierre.

