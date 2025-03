Horóscopo de hoy viernes 7 de marzo, signo por signo

Bienestar: En el pasado no está la solución a tus problemas. Si quieres que te vaya bien en la vida, ten la mirada encauzada en el porvenir.

Amor: Si tu familia y tu pareja no se llevan muy bien, no te preocupes, deja que el tiempo cierre las diferencias que hay entre ellos.

Hoy: Aparecerá una propuesta más que interesante, pero deberás dar una respuesta hoy mismo. No dudes, te conviene decir que sí.

Bienestar: Si no te sientes a gusto contigo mismo, es imposible que estés bien con los demás. Aprende a aceptarte tal cual eres, te hará bien.

Riqueza: Por un mal cálculo surgirán problemas inesperados. No dudes en la toma de decisiones, escucha tu corazón más que tu mente.

Amor: Si no eres capaz de ser sincero y hablar con tu pareja sobre su relación, no te sorprendas cuando ella te deje por otro

Bienestar: No puedes mentirte acerca de ciertos factores de tu realidad por siempre. Eventualmente deberás enfrentarlos o simplemente resignarte a ellos.

Riqueza: No hay otra forma de despojarte de tus responsabilidades que no sea el cumplirlas. Resígnate y avócate a ellas.

Bienestar: El que avanza apresurado por la vida tropieza con la primera piedra. Mantén un ritmo constante, pero asegúrate de no perder tu concentración.

Riqueza: Todo irá sobre ruedas en lo que a lo laboral se refiere en el día de hoy, no tendrás problema alguno que te afecte.

Amor: No podrás alcanzar a experimentar el amor verdadero si no eliminas todo sentimiento de egoísmo y egocentrismo.

Riqueza: No seas tan cerrado en tus pensamientos. Las personas que trabajan contigo pueden enseñarte diferentes maneras de ver la vida.

Amor: Tu pareja es el centro de tu vida y tu familia está un poco celosa de ella. No te pongas de mal humor, ya se les pasará.

Hoy: Deja que los demás hagan su vida como quieran. Mejor preocúpate por cómo vives tú, porque no eres ejemplo para nadie.

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: No busques conflictos donde no los hay. Mejor concéntrate en lo realmente importante y no te detengas en pequeñeces.

Amor: Deja de lado tu timidez o nadie podrá conocerte tal cual eres. Organiza una fiesta en tu casa, serás el centro de atención.

Riqueza: Alguien te ofrecerá una propuesta laboral muy tentadora, pero analízala bien porque algunos puntos resultan sospechosos.

Bienestar: A veces te gustaría conocer qué te depara el destino. Pues bien, consulta las runas o el tarot y obtendrás respuestas.