La negociación entre Red Bull y Williams por Franco Colapinto que acelera los rumores en la Fórmula 1

Franco Colapinto aún no tiene su futuro definido en la F1. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Es uno de los temas que más se habla en los boxes del Autódromo de Interlagos, que este fin de semana será sede del Gran Premio de San Pablo, en Brasil. Se trata de la oferta que Red Bull le hizo a Williams por Franco Colapinto para que sea su piloto titular en 2025.

Todo está en un período inicial, pero las conversaciones existen y hay una serie de argumentos que llevan a que el argentino pueda tener una chance concreta de seguir siendo titular en 2025.

El propio jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, reconoció su interés por el piloto argentino de 21 años. En Red Bull, la situación de Sergio Checo Pérez es cada vez más complicada ya que el mexicano no hace un podio desde la quinta fecha en China.

El azteca quedó muy expuesto a lo largo de la temporada por el rendimiento de su compañero de equipo, el tricampeón mundial Max Verstappen, quien ganó siete carreras y sigue liderando el campeonato. Este viernes, incluso, se vio a Horner saludando a Franco junto a los corporativos de Williams.

Los rumores sobre el posible pase de Colapinto a Red Bull para 2025

Todos los rumores lo sitúan en Red Bull en 2025 si se confirma la salida de Sergio Pérez y mediante una transferencia de dinero del equipo campeón a Williams, que estaría en torno a 20 millones de dólares.

En ese camino, Williams estaría dispuesta a “prestarlo” para recuperarlo después de una o dos temporadas sin ceder los derechos comerciales. Red Bull ya repitió hasta el cansancio que en préstamo no, que no quiere entrenar y mejorar a un piloto para que después vuelva al equipo original y sea rival de ella.

Y Williams, por menos de 20 millones o quizás más, podría ceder los derechos aunque a regañadientes, porque no tendrá fácil reemplazarlo si, como se espera, Carlos Sainz, que ocupará la butaca que hoy tiene Franco, decide irse por tener una oferta de un equipo de mayores aspiraciones en 2026 y 2027.

Este viernes, en la conferencia de prensa que inauguró el fin de semana de la carrera, Colapinto dejó una frase: “Si Williams no puede ofrecerme un asiento [en 2025], lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro”. Vale la pena, de todas maneras, poner sus palabras en contexto. “Si tienes la oportunidad de pilotar para otro equipo, ¿crees que Williams te facilitará las cosas?”, se le preguntó. Podía contestar como hace unas semanas, pero hizo alguna salvedad: “Quizás no soy yo aquél al que deban preguntarle esas cosas. Por supuesto que desconozco la respuesta. Si Williams no puede ofrecerme un asiento [el año próximo], lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro”.

Christian Horner y James Vowles son los que llevan adelante las negociaciones por el posible pase de Colapinto a Red Bull.

Todo esto llevó a que Horner comience charlas entre Estados Unidos y México con el jefe de Williams, James Vowles, a quien este jueves no se lo vio en los boxes paulistas. El máximo responsable del equipo inglés sabe que este panorama podría hacer emigrar a Colapinto, por quien se jugó para promoverlo en las últimas nueve fechas.

Dejarlo ir también implicaría perder la inversión que hicieron sobre el corredor cuyo desarrollo en su academia desde enero de 2023 con miles de horas de simulador, la Superlicencia y el posicionamiento como una de las principales figuras emergentes de la categoría.

Todo esto constituye un capital que, en Grove, la sede de Williams, analizan todo el tiempo.

