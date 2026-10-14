ASÍ LO VEO / Renault apuesta a exportar la Niagara

En el marco del lanzamiento industrial de la pickup Niagara, Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, destacó el rol que tendrá la planta de Santa Isabel, Córdoba, en la producción y exportación del nuevo modelo.

La fábrica será la única en el mundo encargada de producir este vehículo, con el objetivo de especializarse en comerciales livianos y ampliar su presencia regional.

«Va a ser un producto de exportación”, afirmó el ejecutivo, quien precisó que el 70% de la producción se destinará a 19 mercados de América Latina. El proyecto forma parte de una inversión de 350 millones de euros que incluyó mejoras en los procesos industriales y mayor automatización en áreas como soldadura y pintura.

El directivo también destacó la importancia de adaptar la organización del trabajo para sostener nuevas inversiones. En ese sentido, valoró la implementación del banco de horas en la planta y el diálogo con el sindicato. “La reforma laboral tuvo un impacto muy significativo en ayudarnos a cerrar esto y el sindicato entendió perfectamente que tenemos que trabajar juntos para tener la flexibilidad necesaria para seguir atrayendo inversiones en Argentina”, afirmó Sibilla.

Según la CCA, ese cambio permitiría reducir los inconvenientes al realizar transferencias de dominio y cambios de radicación. El planteo suma una cuestión administrativa a los factores que inciden en la compraventa de usados, un mercado que logró mejorar sus operaciones en septiembre, aunque todavía registra menos transferencias que durante el año pasado.