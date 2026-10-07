Camiones y motos: subas en el cierre de septiembre

Los pesados crecieron 21,2% mensual y Mercedes-Benz lideró el segmento con 590 unidades. Las motos superaron las 80.000 unidades y crecieron 35,1% interanual.

En septiembre de 2026, el mercado automotor argentino alcanzó 49.814 vehículos 0km patentados, lo que representó un incremento del 10,7% respecto de agosto, cuando se habían registrado 45.003 unidades. Sin embargo, en la comparación interanual, el sector aún mostró una baja del 11,4% frente a septiembre de 2025.

Dentro de ese universo, el segmento de vehículos pesados tuvo un desempeño positivo, con 1.885 unidades patentadas, lo que implicó una suba del 21,2% en relación con agosto. En términos interanuales, también se observó un crecimiento del 9,7%, consolidando una recuperación parcial del transporte de carga.

En el análisis por marcas, Mercedes-Benz volvió a liderar el segmento de pesados con 590 unidades, reafirmando su posición histórica en el mercado argentino. En segundo lugar se ubicó Iveco con 374 unidades, seguida por Scania con 316. Más atrás quedaron Volkswagen con 169 unidades y Foton con 117, completando el top cinco del mes.

Ranking de pesados por marcas – septiembre 2026

1. Mercedes-Benz – 590

2. Iveco – 374

3. Scania – 316

4. Volkswagen – 169

5. Foton – 117

En cuanto a los modelos, el liderazgo volvió a quedar en manos de Iveco 170 E, que se ubicó como el camión más patentado del mes con 110 unidades. En segundo lugar apareció el Mercedes-Benz Atego 1732 con 99 unidades, seguido por el Iveco Stralis con 83. El cuarto puesto fue para el Foton Auman con 73 unidades, mientras que el Iveco Tector completó el top five con 67 unidades.

Ranking de pesados por modelos – septiembre 2026

1. Iveco 170 E – 110

2. Mercedes-Benz Atego 1732 – 99

3. Iveco Stralis – 83

4. Foton Auman – 73

5. Iveco Tector – 67

Motos: fuerte crecimiento

El segmento de motovehículos 0km volvió a mostrar un desempeño destacado en septiembre, con 80.113 unidades patentadas, lo que representó una suba del 35,1% interanual y un incremento del 7,1% frente a agosto, según la División Motovehículos de ACARA.

En la comparación con septiembre de 2025, el crecimiento fue significativo: se patentaron 20.800 motos más, ya que en ese mes se habían registrado 59.313 unidades. Frente a agosto de 2026, el aumento fue de 5.285 unidades adicionales, consolidando una tendencia positiva en el segmento.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el mercado alcanzó 668.077 unidades, lo que representa un 40,7% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 474.836 motovehículos.

Honda se mantiene firme en la cima

En el ranking por marcas, Honda lideró nuevamente el mercado con 16.498 unidades, sosteniendo una ventaja amplia sobre sus competidores. En segundo lugar se ubicó Motomel con 9.848 unidades, que logró superar a Gilera, tercera con 9.670 unidades, en una disputa que se mantiene ajustada mes a mes.

Más atrás se posicionó Keller con 7.102 unidades, manteniendo el cuarto puesto por tercer mes consecutivo. La principal novedad del mes fue el regreso de Corven al top five con 6.952 unidades, desplazando a Zanella, que quedó en el sexto lugar con 6.770 unidades.

Ranking de motos por marcas – septiembre 2026

1. Honda – 16.498

2. Motomel – 9.848

3. Gilera – 9.670

4. Keller – 7.102

5. Corven – 6.952

La Honda Wave sigue sin rival

En el análisis por modelos, no hubo cambios en la cima del ranking. La Honda Wave 110S volvió a ser la moto más patentada del mes con 8.718 unidades, consolidando su liderazgo estructural en el mercado argentino.

En segundo lugar, se ubicó la Gilera Smash con 6.905 unidades, seguida por la Keller KN 110-8 con 5.906 unidades. El cuarto puesto fue para la Motomel B110 con 5.635 unidades, mientras que la Corven Energy 110 completó el top five con 3.716 unidades.

Ranking de motos por modelos – septiembre 2026

1. Honda Wave 110S – 8.718

2. Gilera Smash – 6.905

3. Keller KN 110-8 – 5.906

4. Motomel B110 – 5.635

5. Corven Energy 110 – 3.716

Un mercado con dos velocidades

El cierre de septiembre muestra un escenario de recuperación heterogénea: mientras los vehículos pesados exhiben señales de crecimiento sostenido y las motos mantienen un fuerte dinamismo, el mercado general de 0km aún no logra revertir la caída interanual. En ese contexto, el liderazgo de las marcas tradicionales se mantiene firme, aunque con una competencia cada vez más ajustada en los segmentos de mayor volumen.