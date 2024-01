Primicia mundial en el CES 2024: la Serie Honda 0

Honda mostró al mercado mundial la Serie Honda 0, una nueva gama de vehículos eléctricos que la marca lanzará de manera global a partir de 2026, con la presentación de dos prototipos -el Saloon y el Space-Hub– en el CES 2024, que se celebra en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Honda también dio a conocer la nueva insignia de la emblemática “H” que se utilizará únicamente para los vehículos eléctricos de próxima generación de Honda.

Honda está desarrollando su actividad de negocio basándose en su eslogan global de marca: The Power of Dreams – How we move you. Este lema transmite el mensaje de que Honda creará productos y servicios de movilidad que permitan a las personas «trascender diversas limitaciones, como el tiempo y el lugar», y «aumentar sus capacidades y posibilidades».

Además, Honda tiene como objetivo conseguir la neutralidad de carbono en todos los productos y actividades corporativas en las que participa para 2050. Para ello, la compañía pretende que la electrificación alcance su objetivo en la unidad de negocio de automóviles de “aumentar la relación de ventas de vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos con pila de combustible (FCEV) al 100% en todo el mundo para 2040”.

El modelo Saloon de la Serie Honda 0.



La Serie Honda 0 es una nueva gama de vehículos eléctricos que simboliza cómo Honda está experimentando una profunda transformación en consonancia con su eslogan global de marca y su política de electrificación. El nombre de la gama representa la determinación de Honda de afrontar este reto de desarrollar una nueva serie de vehículos eléctricos volviendo al punto de partida de Honda como fabricante de automóviles, creando vehículos eléctricos completamente nuevos desde cero.

Con esta nueva serie de vehículos eléctricos, Honda seguirá avanzando en el desarrollo de su «concepto M/M» y del «placer de conducir«, que Honda pone en valor en la fabricación de sus automóviles, así como llevar el «placer y la libertad de movilidad» a cotas aún mayores.

En 2026 Honda iniciará la comercialización del primer modelo de la Serie Honda 0 en todo el mundo. Comenzará en Norteamérica y seguirá en Japón, Asia, Europa, África y Oriente Medio, y Sudamérica.