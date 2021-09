Aval de Río Negro a loteos privados en el Cerro Perito Moreno

El gobierno de Río Negro aprobó el manejo de suelo para el desarrollo urbanístico del Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, requerido por Laderas SA que así logró otra etapa en la concreción de su proyecto, que derivó en el 2016 en una fuerte resistencia de parte de la comunidad andina. Esta oposición se refleja en acciones judiciales pendientes en la Cámara Civil de Bariloche, que impiden a la empresa -según las autoridades provinciales- avanzar en los loteos y las construcciones.



El requerimiento a la Provincia fue formalizada por Maximiliano Mazza aunque a la empresa se la vincula a Joe Lewis, propietario del complejo en Lago Escondido. Esa especulación se origina en que Mazza es cuñado de Nicolás Van Ditmar, que administra las propiedades del magnate británico. Esta firma siempre negó su participación.



Laderas SA. explota el centro invernal en el Cerro Perito Moreno y, luego, proyectó la urbanización de tierras adquiridas en esa región. Ese plan asomó en el 2016 con la repercusión en el tratamiento y aprobación del municipio de El Bolsón, que derivó acciones judiciales en contra de su ejecución. En ese marco, la Cámara Civil de Bariloche suspendió la norma local aunque, luego, el STJ revocó esa medida. Aún así, otros planteos siguen en análisis en el mismo tribunal barilochense.



Ahora, la Provincia otorgó un paso administrativo más a la empresa con la aprobación del uso plan de uso de suelo de predio de Laderas. En ese sentido, la semana pasada, el ministerio de Producción -la Unidad de Protección de Bosques Nativos- aceptó la propuesta presentado para el “Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno Villa Turística, que comprende 287 hectáreas. Este emplazamiento está ubicado a 21 kilómetros de El Bolsón, con dos accesos, uno por la ruta N° 86 (Circuito de Mallín Ahogado) y otro por la ruta N° 40.



La resolución N° 16 -firmada por el secretario de la Producción Fernando Malaspina- consigna que el pedido de la empresa pretende el “desarrollo de 32 parcelas, con sus respectivas construcciones”: la “Villa de Esquí Comercial” y dos residenciales, que “afectarán a 3.000 metros cuadrados a cada una”. Se prevé “dos fases”, empezando con “apertura de calles y la construcción de los servicios”, y luego la “ocupación de los lotes”.



En los fundamentos, la norma recuerda que “se incluye un inventario forestal del área a intervenir”, como también, “las pautas de manejo, medidas de prevención en el uso del recurso” para los accesos, y las construcciones comerciales y residenciales. Además, se requiere a la empresa que solicite “la aprobación del SPLIF del plan de prevención de incendios forestales” y la presentación de un plan operativo anual, que “precise objetivos y tareas de cartografía georeferenciada”.



En la Provincia se afirma que la autorización no modifica nada porque “la Justicia mantiene medidas de no innovar” y recuerda que el proyecto presenta reformas importantes del original. Defiende, en lo técnico, esa aprobación gubernamental porque “da cumplimiento de las leyes nacionales”.

Otro pedido de autorización de los privados al gobierno provincial se tramita en la secretaría de Ambiente aunque, en este sentido, ese organismo todavía no se expidió.

“Connivencia entre poder económico y político”

Por su parte, la CTA Autónoma advirtió que la “sorpresiva concesión” del Cerro Moreno “afectará los recursos naturales y a los pobladores” mientras consideró que expresa una “connivencia entre el poder económico y político”.

En un comunicado, esa organización, que encabeza Rodolfo Aguiar, se mostro preocupada por la habilitación otorgada por la Provincia para “desarrollar” un “complejo comercial en el cerro Perito Moreno de El Bolsón.



Agrega que el “gobierno rionegrino encabezado por Arabela Carreras decidió desconocer la vigencia de una “orden de no innovar” y aprobó el cambio de uso de suelo a favor” de Laderas SA. Consigna que “para los pobladores de la zona, es sumamente preocupante” esta decisión ya que “avanza sobre el cambio del uso del suelo poniendo en riesgo la ruralidad de todo el paraje y agrava la emergencia hídrica. El Departamento Provincial de Aguas -agrega- aseguró que hay un 50% menos de caudal de ríos y arroyos. La construcción de este centro comercial duplicará, al menos, la cantidad de tomas agravando la emergencia hídrica”.



“Esta decisión es un retroceso”, dijo Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA Autónoma. “La valorización inmobiliaria de nuestros recursos naturales y su uso comercial no hacen más que profundizar la concentración de la propiedad privada y la extranjerización de nuestra Patagonia”, agregó.