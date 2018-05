Denuncian la usurpación de la “Ruka Mapuche”

El Espacio de Articulación Mapuche denunció la usurpación del centro “Ruka Mapuche Furilofche”, en la calle Cabo Campos, a metros de la Terminal de Ómnibus. “No podemos usar el espacio porque una familia de una comunidad de Tres Cerros permanece en el lugar desde hace un año”, indicaron.

Desde su fundación hace 30 años atrás, ese espacio se destinó a brindar alojamiento a la gente de la Línea Sur que requiere hacer trámites o acudir al hospital zonal de Bariloche ante algún turno o alguna urgencia.

“Hace un año, una familia que venía del campo pidió alojamiento porque la mujer de 80 años tenía un problema de salud; de hecho, estuvo internada durante varios meses. El espacio siempre ha tenido esa función: alojar a la gente del campo que no tiene familiares acá”, señaló Vanesa Gallardo, del Espacio de Articulación Mapuche que administra la casa desde hace 9 años.

“Se les dio el lugar, continuó, y cuando le dieron el alta a la señora, nos pidieron quedarse un tiempo más hasta conseguir un alquiler. Les dijimos que sí pero fueron pasando los meses y se empezaron a generar situaciones complicadas”.

La Ruka Mapuche está compuesta por dos habitaciones pequeñas y una más grande, con ocho camas. “Cuando viene la gente del campo, nos avisan y nosotros preparamos todo. Pero esta familia empezó a ocupar todas las habitaciones. Un día preparamos camas para gente de Jacobacci pero al día siguiente, cuando llegaron, nos dimos cuenta de que las habían usado. Al preguntarles por qué, se molestaron y nos agredieron”.

El conflicto se intensificó en marzo cuando los integrantes del espacio plantearon que necesitaban el lugar para dictar talleres. Se logró firmar un acta acuerdo en la que se comprometían a retirarse del lugar en un mes pero al día de hoy, no se cumple. “Se les consultó qué iban a hacer y hubo amenazas, agresiones. Seguimos yendo al lugar pero nos encontramos con que las dos llaves que teníamos ya no estaban y faltaba la carpeta de registro de los que se alojan ahí. Lo cierto es que hoy, no estamos pudiendo emplear ese espacio”, aseguró Gallardo.