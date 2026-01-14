Cuánto cuesta pasar un día completo en la playa de Las Grutas: sombra, reposeras, comida, actividades y estacionamiento

Sombrillas, reposeras y carpas marcan el paisaje de la playa en Las Grutas durante la temporada. Foto: Luciano Cutrera.

Pasar el día en la playa en Las Grutas no es solo bajar a la arena y meterse al mar. La jornada empieza temprano, entre la búsqueda de sombra, los juegos para los chicos, alguna actividad en el agua y los servicios básicos que hacen más cómoda la estadía. En ese recorrido, los gastos se van sumando y marcan cuánto cuesta disfrutar una jornada completa frente al mar durante la temporada.

Sombra y comodidad para pasar la jornada

Antes de pensar en meterse al mar, muchos eligen resolver cómo pasar varias horas cómodos en la arena. La búsqueda de sombra y un buen lugar para sentarse es uno de los primeros pasos de la jornada, especialmente en los días de más calor, cuando quedarse sin protección del sol se vuelve casi imposible. Según el relevamiento:

Sombrilla económica: desde 19.000 pesos.

desde 19.000 pesos. Sombrillas más grandes / con estructura: desde 39.000 pesos.

desde 39.000 pesos. Carpas automáticas: alrededor de 79.000 pesos en modelos básicos, y pueden llegar hasta 150.000 pesos en versiones más completas con cierres laterales.

alrededor de 79.000 pesos en modelos básicos, y pueden llegar hasta 150.000 pesos en versiones más completas con cierres laterales. Reposeras: se pueden conseguir en torno a 75.000 y 89.000 pesos.

La sombra y la comodidad son de los primeros gastos para quienes pasan el día en la playa de Las Grutas. Foto: Luciano Cutrera.

Las carpas automáticas —que se arman solas al posarlas en la arena— son uno de los productos estrella del verano y muchas familias las están incorporando como parte de su equipo habitual.

Para quienes prefieren no comprar y optar por el alquiler, también hay alternativas. El alquiler de sombrillas tiene un valor aproximado de 20.000 pesos, mientras que el de camas o reposeras se ubica en 10.000 pesos, una opción elegida por quienes pasan el día sin equipamiento propio.

Algo para comer sin salir de la playa

Entre chapuzón y chapuzón, la comida aparece como parte inevitable de la jornada. Muchos optan por resolverlo sin moverse demasiado, con opciones rápidas que se consiguen tanto en la playa como en los alrededores de las bajadas.

En ese caso, los precios arrancan en 3.000 pesos para helados simples, mientras que los bombones rondan los 5.000. Un súper pancho cuesta alrededor de 6.000 pesos, los choclos se ubican entre $6.000 y $7.000, y una docena de churros rellenos alcanza los 16.000 pesos, con la media docena a $8.000.

Servicios que acompañan la estadía

Quedarse todo el día en la playa también implica resolver cuestiones básicas. Los servicios permiten sostener la jornada sin necesidad de subir constantemente, algo especialmente valorado por familias con chicos. Según el relevamiento:

Baños: 1.000 pesos .

. Duchas: 2.000 pesos.

Juegos y entretenimiento en la arena

Con el paso de las horas, el descanso se combina con el juego. Para los más chicos —y también para los grandes—, los elementos de playa se vuelven parte del paisaje y ayudan a estirar la jornada hasta la tarde:

Pelotas de goma: alrededor de 8.000 pesos.

alrededor de 8.000 pesos. Pelotas de plástico grandes: unos 10.000 pesos.

unos 10.000 pesos. Pelotas de madera : 7.000 pesos.

: 7.000 pesos. Baldes y palitas para niños: desde 3.000 pesos, con modelos más completos alrededor de 14.000–20.000 pesos según calidad y tamaño.

Baldes, palitas y pelotas, infaltables para las familias que pasan varias horas en la arena.

Estas opciones son de las más elegidas por familias que pasan varias horas en la playa y buscan mantener a los más chicos entretenidos entre chapuzones.

Actividades para sumar experiencia al mar

Para quienes buscan algo más que reposera y chapuzón, las actividades acuáticas aparecen como una alternativa atractiva, especialmente en los días en que el mar está calmo:

Banana acuática con caídas: 20.000 pesos por una vuelta de aproximadamente 20 minutos, con capacidad para hasta ocho personas.

por una vuelta de aproximadamente 20 minutos, con capacidad para hasta ocho personas. Banana sin caídas (para niños o personas mayores): se cobra al mismo precio y permite una experiencia más tranquila sobre el agua, sin los saltos característicos.

La banana es una de las actividades más elegidas en Las Grutas. Foto: Luciano Cutrera.

Según los prestadores, esta actividad suele desarrollarse en días en que el mar está calmo «planchado», y responde bien incluso cuando la afluencia general no es tan alta, aunque se esperan mejores niveles con días más cálidos.

El estacionamiento, otro gasto a tener en cuenta

Para quienes llegan en auto, el estacionamiento también forma parte del presupuesto del día. En las zonas donde rige el sistema medido, dejar el vehículo durante varias horas implica sumar un costo extra a la jornada de playa, especialmente para quienes permanecen desde la mañana hasta la tarde.

Foto: Luciano Cutrera.

El estacionamiento por hora en Las Grutas tiene un valor de 850 pesos. Para quienes planean quedarse más tiempo, hay distintas opciones de abonos: el abono de mediodía cuesta 5.000 pesos, mientras que el pase de día completo se ubica en 7.500 pesos, ideal para disfrutar varias horas frente al mar sin preocuparse por renovar el pago.