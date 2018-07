Macri promovió que Invap fabrique radares para la India

Destrabada la polémica por los contratos nacionales con Invap, el presidente Mauricio Macri en su visita a Sudáfrica por la V Cumbre de los Brics, alentó futuros acuerdos para la producción de radares provistos por la empresa estatal rionegrina en la India.

Macri se reunió con el primer ministro de la India, Nadena Mori, a quien le manifestó además el interés de que la empresa rionegrina provea radares a la India, consignó la información de Casa Rosada.

Con Mori dialogó además sobre la construcción, en Mumbai, de una planta de producción de radioisótopos por parte de Invap que ganó la licitación en 2014, entonces por una suma de 35 millones de dólares.

La información de Presidencia mencionaba la “posible construcción, en Mumbai, de una planta de producción de radioisótopos por parte de la empresa estatal Invap”. Sin embargo, esa planta ya está en construcción desde hace algunos años.

Hoy Macri desde Sudáfrica ofreció una entrevista a radio Seis de Bariloche donde remarcó el interés del Gobierno nacional para potenciar la exportación del desarrollo de Invap y señaló que en este sentido encabezó recientemente las gestiones para lograr un acuerdo por la construcción de un reactor en Holanda. “Ahora estoy con India, Sudáfrica y ya cerramos ese contrato con Bolivia por centros de radioterapia. Eso tenemos que hacer todos, vender las cosas buenas que puede hacer la Argentina”.

Respecto al vínculo del Estado con Invap, Macri indicó que “vamos a comprarle en la medida que tengamos presupuesto, lamentablemente no podemos prometer cosas que no podemos cumplir, firmar contratos en cantidades y que después no esté el dinero no es muy bueno”, afirmó y recordó que el Gobierno nacional se encuentra en una etapa de recorte del gasto público.

El vínculo de Invap con India

En la actividad nuclear de Invap, la empresa tiene un vínculo con la República de la India con la provisión de una planta de producción de radioisótopos llamada RPF-India (por sus siglas en inglés Radioisotope Production Facility) cuyo objetivo es la producción de Molibdeno-99 (Mo-99) para aplicaciones médicas.

El proyecto, bajo la modalidad llave en mano, incluye el diseño, la fabricación, la provisión, instalación y puesta en marcha de la planta de producción de Mo-99 de 300 Ci /semana de capacidad (precalibrado a 6 días) a construirse en el Centro Atómico Bhabha (BARC), en Mumbai, para el Board of Radiation and Isotope Technology (BRIT), organismo del Department of Atomic Energy (DAE) de India, indica la información oficial de la empresa.

La Argentina exportó el año pasado a la India aceites de soja y de girasol, cueros y pieles curtidos y preparados de bovinos y cebada cervecera. Mientras que importó de ese país motocicletas, vehículos para transporte de personas, gasoil, ácido tereftálico e hilados de filamentos sintéticos.

