Estudiantes de La Plata, un título de película con pasillo incluido

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Luego del empate 1-1 en los 120 minutos, el Pincha se impuso 5-4 en la tanda desde los doce pasos.

El camino al título no fue lineal. En la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura, Estudiantes recibió a Argentinos Juniors y debía ganar para asegurarse su clasificación. Sin embargo, cayó por 2-1 y quedó a merced de otros resultados. Cuatro equipos podían dejarlo fuera de los octavos de final, pero el destino jugó a su favor: ninguno ganó y el Pincha se metió por la ventana en la fase eliminatoria. El resto es historia: terminó levantando el trofeo.

En los octavos de final enfrentó al equipo que más puntos había acumulado en el año: Rosario Central, en Arroyito, una parada compleja por donde se la mire. El cruce se dio días después de que el conjunto rosarino recibiera el título anual en las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol, en Puerto Madero, en medio de las confrontaciones públicas entre Estudiantes, Juan Sebastián Verón y la AFA, encabezada por Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Lejos de afectarlo, el conflicto pareció fortalecer al León. Tras una floja participación en la Zona A, volvió a rugir en los mano a mano. En Rosario no solo venció a Central con un golazo de Edwuin Cetré, tras asistencia de Tiago Palacios, sino que además protagonizó el “pasillo de espaldas” al campeón, una imagen que quedará en la historia y que ingresará a un museo del fútbol argentino.

En los cuartos de final, Estudiantes viajó a Santiago del Estero para enfrentarse con Central Córdoba, un rival duro que venía de clasificarse tras un polémico arbitraje ante San Lorenzo. Otra vez apareció la dupla clave, esta vez con los roles invertidos: pase gol de Cetré y definición de Palacios en el área chica.

Las semifinales fueron ante su eterno rival, Gimnasia y Esgrima La Plata, en condición de visitante. El Lobo llegaba envalentonado tras ganar sus últimos cinco partidos y jugaba en El Bosque. Una vez más, el dúo determinante dijo presente: Cetré aprovechó una falla defensiva y asistió a Palacios, que se desmarcó y convirtió el gol del triunfo.

El broche de oro

El último capítulo tuvo la épica que el recorrido merecía. Tras un partido muy parejo, Racing se puso en ventaja a los 36 minutos del complemento con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez. La Academia comenzaba a saborear el título, hasta que apareció el pie derecho de José Sosa, el mismo que tantas alegrías le dio al pueblo pincharrata.

El Principito lanzó un centro exquisito para Guido Carrillo, que se elevó y conectó un cabezazo inatajable para Facundo Cambeses, enviando el partido al alargue. El delantero había sido sancionado con cuatro fechas en la jornada 15 del Clausura y se perdió todo el tramo final del torneo, pero la falta de minutos no le pesó.

En el tiempo suplementario no hubo diferencias: ambos equipos llegaron con lo justo desde lo físico. En la tanda de penales erraron uno por lado en los primeros cinco. En la muerte súbita, Facundo Rodríguez convirtió con fortuna, tras un leve desvío en Cambeses, y luego Franco Pardo estrelló su remate contra el palo, desatando el festejo pincharrata.

El famoso pasillo derivó en una inédita sanción para Juan Sebastián Verón, quien no puede ejercer como presidente del club por seis meses. Por ese motivo, la Brujita debió observar la final desde la tribuna, como un hincha más. Como guiño del destino, tras la consagración, Racing le hizo el merecido pasillo a Estudiantes, cerrando la historia con una imagen simbólica. El broche perfecto llegó cuando Santiago Ascacibar, capitán del equipo, le llevó el trofeo al presidente para que lo levantara junto a la gente.

Además, como cereza del postre, el título le otorgó a Estudiantes la clasificación a la Copa Libertadores. Por la tabla anual, el Pincha había finalizado 15°, lejos incluso de la Copa Sudamericana. La final era a todo o nada, y no falló