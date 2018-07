Parques faltó y se frustró la mesa de diálogo por el conflicto mapuche

La mesa de diálogo por el conflicto mapuche en Villa Mascardi se frustró ante la ausencia de Parques Nacionales. La lof Lafken Winkul Mapu denunció persecución política y por primera vez en nueve meses de iniciada la ocupación de tierras, dijo que cuenta con documentación que acredita que sus ancestros vivieron en ese territorio.

La reunión estaba prevista a las 11 en la sede de la Universidad del Comahue pero ningún referente del Parque Nacional Nahuel Huapi se presentó a pesar del compromiso asumido la semana pasada por el intendente del organismo Damián Mujica, cuando referentes mapuches ocuparon la sede de Parques.

Referentes de la comunidad que desde noviembre pasado ocupó tierras en Villa Mascardi, se mostraron molestos con la ausencia de Parques. “Mantenemos nuestra palabra y a pesar de haber sido reprimidos, hoy aquí estamos, no así los funcionarios de parques”, señalaron.

Elisa Oses fue la encargada de leer un documento en nombre de la comunidad mapuche asentada en Villa Mascardi en el cual remarcaron que “no estamos ocupando el hotel de Parques”, descartando nuevamente la denuncia que semanas atrás realizó el organismo respecto del viejo hotel ubicado a unos 20 metros de las tierras que ocupan y donde se planeaba instalar una Escuela de Guardarques.

La lof se quejó que a pesar de haber informado a Parques Nacionales que no se encontraban tomando posesión del hotel, la fiscal Silvia Little ordenó una “inspección ocular para tener una escusa para reprimir en nuestro territorio que es lindero” y afirmaron que años atrás hubo una denuncia de un gendarme retirado que señaló ese sitio como el lugar donde habría sido ejecutado el policía Lucas Muñoz “sin embargo la Justicia no montó ningún operativo entonces”.

La comunidad dijo sufrir una persecución “política y jurídica” y sorprendió al mencionar por primera vez que los ancestros de la machi (guía espiritual) Betiana pertenecieron a esas tierras en Villa Mascardi. “Volvimos al territorio porque allí tenemos nuestros ancestros, hace 5 años falleció el abuelo de la machi José Gerónimo Rivas que terminó sus días como empleado precarizado sin ningún tipo de reconocimiento, pero no pudo ver a su nieta la machi desarrollar su espiritualidad en su propio territorio”.

“Pertenecemos a ese territorio y por eso resistimos. Estamos dispuestos a comprobar nuestra pertenencia al territorio siempre y cuando cesen las medidas violentas del Estado”, enfatizaron desde la comunidad.

Referentes de la comunidad dijeron que a la reunión convocada hoy habían llevado “documentación que acredita que la comunidad tenía un vínculo con el territorio”, además de fotografías y testigos que acreditan “que estamos diciendo la verdad”.

Cabe mencionar que cuando se originó el conflicto la comunidad mapuche Montenegro recordó su pertenencia a ese territorio por el cual trabajaba en el comanejo con Parques Nacionales.