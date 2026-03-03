Los proyectos mineros en Neuquén pagarán regalías de entre 2% y 3% con la nueva ley

La provincia de Neuquén impulsará una modificación de sus reglas de juego para la minería tras más de cinco décadas con el objetivo de impulsar una actividad que hoy es “complementaria” de la hidrocarburífera.

El paquete enviado por el gobernador Rolando Figueroa a la Legislatura incluye dos proyectos: un nuevo Código de Procedimiento Minero y un régimen propio de regalías que las fijará entre un 2% y un 3% sobre el valor boca mina de la totalidad de los minerales extraídos.

El gobernador explicó que se busca “actualizar una normativa de antaño” para regular una actividad “complementaria” a la hidrocarburífera en la provincia. Aseguró que, en el último año, generó más de 3.800 empleos directa e indirectamente.

El procedimiento minero se rige actualmente por la ley 902, vigente desde 1975. En la ley que envió Figueroa a la Legislatura, fundamentó que esa legislación “respondió a una realidad jurídica, tecnológica y productiva sustancialmente distinta de la actual”.

El proyecto, que se compone de 288 artículos más anexos, propone un ordenamiento “integral” para sistematizar en un solo cuerpo normativo disposiciones hoy dispersas.

El nuevo código eleva a rango de ley las disposiciones ambientales, incorpora la tramitación electrónica de los expedientes mineros y contiene un capítulo específico de regulación de las concesiones relativas a minerales de tercera categoría, consideradas de “relevancia económica y social”, particularmente en su vinculación con la construcción y la obra pública.

Estas concesiones tendrán una duración de diez años prorrogables por tres y pagarán un canon minero.

Régimen de regalías mineras

En cuanto al régimen de regalías, el proyecto fija dos tipo de porcentajes sobre el valor boca mina de la totalidad de los minerales extraídos: del 3% cuando los productos minerales sean sometidos a procesos de elaboración fuera del territorio provincial; y del 2% cuando los productos minerales sean sometidos a procesos intermedios y/o finales de elaboración dentro de la provincia.

El valor boca mina se determinará conforme al artículo 22 bis de la ley nacional 24.196. La ministra de Ambiente, Leticia Esteves, explicó ayer a Diario RÍO NEGRO que Neuquén es una de las pocas provincias que, actualmente, no cobra regalías mineras, algo que cambiará con este proyecto.

En el 2016, cuando Cormine firmó el contrato para la concesión de la mina de Andacollo, se había incorporado una regalía excepcional que era del 3,3% sobre la facturación total menos impuestos de la empresa.

El proyecto que ingresó a la Legislatura también crea Tasa de Fiscalización Minera, destinada a solventar las actividades de control, verificación y fiscalización que realice la autoridad de aplicación y que deberán pagar todos los sujetos obligados. El dinero pasará a formar parte de un Fondo de Desarrollo Minero y de Sustentabilidad Ambiental que también se nutrirá de lo que se recaude por multas.

Licitación internacional para la mina de Andacollo

El gobernador Rolando Figueroa reiteró que se convocará a una licitación internacional para volver a explotar la mina de oro de Andacollo, paralizada desde el 2020.

En su discurso de apertura de sesiones, destacó que se recuperó “completamente” el control del yacimiento gracias “a una estrategia legal y política sin precedentes liderada por Cormine”.

Esto implicó una avanzada agresiva de la Provincia para evitar que la firma Eco Friendly SA se quedara con el proyecto. Esa empresa era del viedmense Claudio Ciccarelli, vinculado al empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado.

Figueroa aseguró que “había funcionarios generando condiciones para que el patrimonio neuquino quedara en las manos equivocadas”.

Planteó que la nueva licitación internacional será “con reglas claras, máximo cuidado ambiental y el control que el Norte Neuquino merece”.

Dijo que la convocatoria exigirá un primer sobre donde las interesadas deberán demostrar su factibilidad, “o sea, que tengan espalda financiera” y otro donde propongan su oferta económica para la inversión.