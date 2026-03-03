Necrológicas de hoy, martes 3 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 3 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Ramirez, Camila Carolina
La familia de Pehuenche SA, Juan Manuel y Aquiles Trasarti, acompañan al Secretario General de UTA Río Negro, Ramón Angel Rubio y familia en tan doloroso momento.
VARGAS, LIDIA INÉS
Lamentamos el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Marcos. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia.Tus compañeros y amigos del EPRE
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar