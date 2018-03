Primera vuelta en Bariloche para extender el contrato del cerro Catedral hasta 2056

La palabra de los concejales

Previamente al debate en la sesión, el presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez, pidió “respeto para escuchar otras opiniones” y argumentó que “en la audiencia pública, costó un poco escucharnos”

El concejal de Juntos Somos Bariloche, Andrés Martínez Infante, fue el primero en tomar la palabra. “Tengo un sentimiento de satisfacción y orgullo por la manera en que se ha trabajado para llegar a la mejor definición. Tuvimos muchas adhesiones de gente vinculada al cerro”, dijo. “Cada año que pasa, pronunció, es un año que se pierde para el cerro. Este proyecto resuelve una situación conflictiva que hasta ahora teníamos sin definir: un conflicto hoy judicializado con una sentencia en contra del municipio”.

El concejal Gerardo Ávila destacó en relación al proyecto inmobiliario en las 70 hectáreas del cerro, que “en cada proyecto se va a requerir el estudio de impacto ambiental que corresponda. No haremos nada que ponga en riesgo nuestra montaña y el medio ambiente”.

“Un proyecto que deja en manos de una empresa durante 38 años el principal recurso de la ciudad se discutió en tiempo récord. Ayer nos informaban que esta mañana teníamos sesión de urgencia. Faltan 8 años para que termine la concesión”, sentenció el concejal de la oposición Ramón Chiocconi.

“No estamos decidiendo por una porción de territorio. Estamos decidiendo por el futuro de Bariloche: a 38 años de acá para adelante. Estamos decidiendo en tiempo récord algo que involucrará a 10 intendentes que estarán subordinados a lo que decidamos hoy. Es una decisión que no tiene la participación vinculante de otros vecinos. Este gobierno municipal no favorece la participación ciudadana.

El concejal del Frente para la Victoria, Daniel Natapof, calificó todo como “un proceso de extorsión al municipio y a todos los barilochenses”. “Ingresó el proyecto con el plazo de un mes para decidir por 38 años. Hubo una gigantesca acción de lobby. Hoy, dicen que la empresa hará la inversión en 5 años pero recién en 15 ustedes proponen revisarla”, cuestionó. También se refirió al estudio del Eamcec que habla del `estado crítico de los medios de elevación’. “Ante eso, la gerenta de Capsa aseguró que no y que 8 años más, los medios podían funcionar. Tampoco hay estudio de impacto ambiental”, señaló Natapof.

Finalizó planteando: “Sabemos que hubo presión del presidente Macri. Salió en los medios. incluso increpó al concejal del PRO, Daniel González, en Villa La Angostura, cuando su postura en ese momento, era contraria al proyecto. Hay apoyo de Weretilneck que viaja en los aviones de la empresa. Y no es más que un cuadrilàtero: Macri, Weretilneck, Gennuso y Capsa. Ellos deciden desde Buenos Aires que todos los beneficios del cerro se los lleve una empresa que no es de Bariloche. Un proyecto plagado de irregularidades, hecho a espaldas al pueblo y a medida de una empresa. Pero nosotros, en 38 años, no volveremos a hablar de la política pública del cerro Catedral”, finalizó el concejal de la oposición.

La concejal Ana Marks, del Frente para la Victoria, cuestionó que recién el día antes de la sesión recibieron la totalidad de los estados contables de la empresa. “Esta documentación es clave para ser analizada porque de ahí surge si la inversión que empresa compromete es la que corresponde y si conviene modifica el canon hoy y no dentro de 18 años. También consulté por la situación de empresa porque en el 2004 entró en concurso de acreedores. Pero a los 10 minutos, el proyecto ya estaba dictaminado. Estamos en la peor de las entregas que compromete el futuro de 10 generaciones”, expresó.

La concejal del oficialismo Claudia Contreras cuestionó las denuncias de “dádivas y negociados”. “Siento que en política pasa esto: los egoísmos partidarios hacen que la gente diga después que la política es sucia. ¿Cómo no van a pensar eso? Hay que dejar los egoísmos de lado. Y yo acá no veo empresas locales que me digan que quieren presentarse a la licitación. No hay una fila. El trabajo es fundamental para 400 familias en forma directa y también para otras 10.000”, advirtió.

Hacia el mediodía, fue el turno del concejal del PRO, Daniel González, quien argumentó que en un primer momento, “me opuse al proyecto original porque entendíamos que no permitía el análisis concreto de lo que iba a ser el cerro Catedral para nuestro futuro. Este año, aparece el proyecto 774 como una posibilidad de abrir la discusión en el seno del Concejo”.

Destacó que la iniciativa “fue trabajada en diferentes comisiones. Se ha hablado de garantizar el trabajo, mejorar la infraestructura turística y todo esto tiene que ver con esto. Hay que separar los filtros ideológicos a la hora de reflexionar y yo estoy convencido de este cambio”.