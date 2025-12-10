Necrológicas de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

Falleció en Cipolletti. Silvina, Fernando y Horacio Correa Uranga, junto con sus familias, participan con mucho pesar el fallecimiento del querido amigo de tantos años, y abrazan a Nelly y familia con profundo afecto.

Palou, Marta

Querida Marta, todos los vecinos del Edificio Torino, la Comisión y la Administración te recuerdan con cariño y gratitud. Gracias por tu bondad y tu presencia siempre amable. Descansa en paz.