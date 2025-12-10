Catamarca reimpulsa su sector minero: Glencore reiniciará sus operaciones en la planta Alumbrera

Tras un largo periodo de Cuidado y Mantenimiento (C&M), dentro de un contexto de régimen global que brinda un apoyo mayor a la inversión de la industria minera argentina, se anunció la reanudación de la planta concentradora Alumbrera, en Catamarca. Glencore, empresa a cargo de la planta, justificó la decisión en el marco de un aumento sostenido de los precios de cobre y oro y en las perspectivas positivas para ambas materias primas.

La reactivación representa una oportunidad para la provincia, promueve el empleo local, fortalece la cadena de valor y el desarrollo productivo y económico. Se espera la obtención de los permisos para comenzar a operar. Se estima que la alumbrera produzca alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 de onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años que se estima de producción.

“El reinicio de Alumbrera resulta un facilitador natural para el proyecto MARA, ya que reduce el riesgo de puesta en marcha de la planta concentradora y de logística de transporte. Además representa la fuerza laboral antes de obtener el primer mineral de Agua Rica”, sostuvo Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.



“El reinicio de Alumbrera demuestra que la provincia de Catamarca puede desempeñar un papel clave en el desarrollo continuo de la industria minera local y nacional, y de sus respectivas economías. Este nuevo anuncio tiene lugar luego de la presentación de las solicitudes de adhesión de los proyectos de Glencore en Argentina, MARA y El Pachón, al régimen de incentivos de grandes inversiones (RIGI), en agosto pasado. Asimismo, confió en que estos procesos apoyarán la ambición del país de convertirse en uno de los principales productores mundiales de cobre”, sostuvo.

Por su parte, El gobernador Raúl Jalil celebró el anuncio y aseguró que “el reinicio de la operación de Alumbrera significa más trabajo y desarrollo para todos los catamarqueños, y además posiciona a nuestra provincia en el eje del mapa minero nacional y mundial en producción de cobre. Es importante marcar que, gracias a políticas como el RIGI, hoy podemos tener este tipo de anuncios y futuras inversiones”.

Desde 2018 Alumbrera se ha mantenido bajo un programa de C&M con una restitución de equipos claves para lograr su reactivación. Durante el periodo mencionado, la empresa cumplió con sus obligaciones para obtener la rehabilitación.