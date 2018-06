Procurador advierte una suba de hechos de violencia institucional en Bariloche

El Procurador General del Poder Judicial, Jorge Crespo, dijo en esta ciudad que advirtió un incremento de hechos vinculados con violencia institucional en Bariloche.

“En el caso de Bariloche, sí hemos notado desde la Procuración un incremento en el último tiempo de muchas denuncias de violencia institucional contra jóvenes tanto adentro de las unidades de detención como afuera de las unidades”, sostuvo Crespo, en un paréntesis que hubo en la reunión del Consejo de la Magistratura.

“Esto sí me ha llamado la atención y sí he puesto el ojo en ese tema. Y creo que este protocolo va a permitir una mejor investigación de los fiscales en Bariloche como en el resto de la provincia”, afirmó el Procurador. Aunque no reveló ningúin dato sobre el tema.

Crespo explicó que el origen del protocolo para unificar la investigación de casos de violencia institucional en la provincia, que dispuso desde la Procuración, es para que “se investigue de la misma manera, con los mismos medios y con las mismas posibilidades”.

“No sólo existe un protocolo de violencia institucional sino que desde mi incorporación se han ido elaborando diferentes protocolos en diferentes delitos”, sostuvo Crespo. “Junto con el protocolo de la violencia institucional salió un protocolo par investigar los ciber delitos que van en aumento en la provincia”, señaló.

“Respecto al protocolo de violencia institucional, entendíamos que correspondía establecer los límites y las formas de investigación de este tipo de situaciones puntuales que se habían desarrollado en la provincia desde antaño”, explicó.

Dijo que los hechos relacionados con violencia institucional no se refieren sólo a los ámbitos de las personas privadas de la libertad, sino también en la vía pública.

“En la provincia hay hechos de violencia institucional y me parecía a mí como procurador que era necesario mejorar o de alguna manera delinear una buena investigación de esos tipos de hechos”, comentó.

“Al diagramar una instrucción general, que tienda a unificar la investigación, esto no quiere decir que va a bajar la cantidad de hechos producto de esa instrucción general. Sí es que va a haber una mejor y más clara investigación en este tipo de hechos y a lo mejor, en definitiva, puede terminar colaborando con bajar el índice de delictividad en este tipo de situaciones”, aseguró Crespo.