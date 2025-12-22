Polémica en un municipio de Neuquén por una ordenanza que aumenta 80% el sueldo de los funcionarios

El incremento se aplicaría por medio de un adicional. Foto: gentileza municipalidad de Junín de los Andes.

La aprobación de una ordenanza para aumentar 80% el sueldo del intendente, los concejales, los jueces de paz y otros funcionarios de designación política fue motivo de polémica durante las últimas horas en Junín de los Andes, donde este lunes se organizará una marcha convocada por gremios, organizaciones y vecinos en repudio a la normativa.

El proyecto fue enviado por Ejecutivo que conduce Luis Madueño el pasado jueves 18 y recibió el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante al día siguiente, en una sesión extraordinaria. El aumento llegará a los salarios del intendente, el viceintendente, secretarios, subsecretarios, coordinadores, concejales y juez de faltas.

Aumento del 80% para los funcionarios de un municipio de Neuquén: la justificación

Entre los argumentos, el texto citó la alta responsabilidad institucional que ejerce la planta política, «con dedicación exclusiva, bloqueo de título profesional, firma habilitante y limitaciones para ejercer otras actividades remuneradas», que restringen la capacidad de generar «ingresos complementarios».

Se mencionó que los salarios del plantel de funcionarios estaban siendo superados por los de algunos agentes municipales, en contradicción con «el principio de jerarquía funcional previsto en artículo 35 de la Carta Orgánica» municipal.

A su vez, el escrito afirmó que el presupuesto municipal aprobado para este año y el que viene «contempla partidas suficientes en el área de la intendencia para afrontar el impacto presupuestario del adicional propuesto, sin comprometer el equilibrio fiscal».

La iniciativa también utilizó como fundamento las experiencias de otras localidades. Por ejemplo, se recordó que, en San Martín de los Andes, el intendente percibe un salario de más de $11.000.000. Y que los concejales de Villa La Angostura cobran cerca de $5.000.000.

Sin objeciones, los concejales aprobaron la creación del «adicional general ‘Función Política'», equivalente al 80% del básico y aplicable a toda la planta política electiva y no electiva, en virtud de su «responsabilidad institucional, la dedicación exclusiva y la limitación para ejercer otras actividades».

«Es una vergüenza»: harán una marcha contra el aumento del 80% para los funcionarios

Como era de esperarse, la ordenanza no tardó en causar cuestionamientos. Los primeros comentarios surgieron en medios locales, mayormente de vecinos, y se extendieron hasta las organizaciones sindicales presentes en la ciudad, que es cabecera del departamento Huiliches.

Azucena Quintriqueo, secretaria de Finanzas de la seccional de ATE en Junín de los Andes y Piedra del Águila, criticó el aumento aprobado para los funcionarios.

«Es una vergüenza, cuando vamos con otros reclamos por cosas que hacen falta, nos dicen que no hay plata o que no hay acuerdo, pero acá casi no hubo debate«, indicó la referente sindical en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Según explicó, el extra sancionado llevará el sueldo del jefe comunal desde los $3.800.000 hasta un monto superior a los $7.000.000.

La representante de ATE precisó que, por Carta Orgánica, el intendente debe ganar el 350% del ingreso establecido para la máxima categoría del escalafón municipal. Para sortear esa regulación, dijo que se propuso crear la figura del adicional.

En rechazo a la actualización, adelantó que este lunes se realizará una marcha de antorchas por la localidad. La actividad, convocada para las 20, terminará en el municipio.

Fuentes oficiales consultadas por este medio informaron que el intendente Madueño realizará en las próximas horas una reunión con su gabinete, de la que podría surgir alguna definición sobre la polémica ordenanza.

