El aguinaldo de Neuquén demandó $145.000 millones al gobierno de Rolando Figueroa

El gobierno de Neuquén destinó unos 145.000 millones de pesos al pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores de la provincia y logró sortear los compromisos de uno de los meses más demandantes del año con recursos propios.

Tanto los estatales activos como los jubilados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) recibieron la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) el jueves pasado, “a partir de la decisión del gobernador Rolando Figueroa de garantizar que los agentes del Estado provincial puedan disponer de esos recursos con anterioridad a Navidad y Año Nuevo”, según se informó.

Desde el ministerio de Economía de la provincia se indicó a Diario RÍO NEGRO que el monto desembolsado para el pago del medio aguinaldo de los agentes del Poder Ejecutivo, sin contar empresas públicas e ISSN, ascendió a 143.965 millones de pesos.

Si a esa cifra se suma el gasto para el EPEN, EPAS y Vialidad, el número crece a unos 145.000 millones, alrededor de un 16% más de lo que desembolsó la Provincia para pagar la primera cuota del SAC, a mediados de junio.

Pese a lo abultado del número, desde el gobierno destacaron que se afrontó con recursos propios, sin recurrir a endeudamiento o adelantos de regalías de las empresas. Esto aplicó también para el pago de salarios de diciembre, que demandaron casi 300.000 millones de pesos.

“Gracias a la reducción de gastos innecesarios implementada desde la asunción del gobernador Figueroa fue posible fortalecer al cabo de estos dos años sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura y pagar con recursos propios ambas cuotas del SAC”, plantearon desde el Ejecutivo.

Aumento a estatales y bono en enero

La Provincia espera cerrar el año con un superávit discreto y anticipó un escenario similar para el 2026. En enero, además, deberá afrontar el pago del bono de 350.000 pesos que comprometió como parte de los acuerdos salariales con todos los gremios estatales y un nuevo incremento atado a la inflación.

El porcentaje de esa suba se terminará de definir cuando se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, el próximo mes.

En lo que va del año, el gobierno de Figueroa pagó a los estatales un aumento del 9,73% en el primer trimestre, del 6,56% en el segundo trimestre y del 6,96% en el tercero aplicando un ponderado entre la inflación que mide Indec y la de Estadística y Censos de Neuquén.

Igual mecanismo se repetirá durante el 2026, según se acordó en las paritarias. Con ATE, UPCN y la Unavp, el acuerdo fue por el primer semestre, mientras que los docentes de ATEN ya se garantizaron la continuidad de las subas por inflación para todo el año.