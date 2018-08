Snow Travel: la incertidumbre de los chicos que debían viajar a Bariloche

“El 12 de agosto viajábajamos a Bariloche. Nos enteramos por twitter de los problemas de la empresa y esta mañana, un grupo de padres fue a la oficina en Puerto Madero donde estaba lleno de otros padres y la Gendarmería”. La frase corresponde a Lucía, del colegio San Juan de la Cruz de Banfield, que había contratado junto a sus compañeros de quinto año a la empresa Snow Travel. Por el viaje que comenzaron a pagar el año pasado, abonaron 40.000 pesos.

“A los padres les dijeron en la empresa que los viajes de la semana próxima estaban cubiertos y después, había que ver qué pasaba”, indicó la joven de 17 años.

Todo comenzó como un rumor pero la empresa Snow Travel ya presentó una nota ante la Dirección Nacional de Agencias de Viaje del Ministerio de Turismo de la Nación en la que solicita la ejecución del Fondo Fiduciario de la cuota cero, aduciendo que no puede afrontar las responsabilidades asumidas.

En la página oficial de la empresa, se lee: “Estimados pasajeros: Frente al contexto macroeconómico que atraviesa nuestro país en general y en especial el mercado donde actúa Snow Travel Argentina, la empresa se ve materialmente imposibilitada para continuar prestando cabalmente los servicios contratados oportunamente por sus pasajeros”.

El presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche, Roberto Bruzzone, no se mostró sorprendido por la situación. “A fines del año pasado, ya venían con problemas por falta de pago y se les fue generando un cuello de botella”, resumió.

El Ministerio de Turismo de Nación explicó que los viajes están garantizados por la ejecución del Fondo Fiduciario de la cuota cero que “fue constituido por las agencias de viaje estudiantil para asegurar la realización de los viajes de egresados frente a eventuales incumplimientos por parte de las propias agencias”.

Melina, de 16 años, del Colegio Cervantes de Temperley, tenía previsto su viaje de egresados a Bariloche para agosto del 2019. “No hay quiebra oficial pero ya nos llamaron para avisarnos que la empresa atraviesa una crisis enorme de la que no va a salir. Nosotros pagamos la cuota cero pero aparentemente, esa cuota no se la dieron al estado. Ya llevábamos 13 cuotas pagas de 1.700 pesos”, expresó y continuó: “Hoy tuvimos clases normalmente y la verdad es que estamos todos muy tristes porque es mucha plata que no podemos reponer. Nos duele a todos y necesitamos una solución; por eso, el próximo lunes vamos al Ministerio de Turismo”.

Roberto Bereftein, de San Miguel, es papá de un estudiante que tenía previsto el viaje a Bariloche en septiembre. Empezó a pagar el viaje dos años atrás y en agosto terminaban de pagar la última cuota. “Con el fondo fiduciario, los chicos podrán viajar pero no es lo que teníamos contratado con cierta categoría de hoteles y entradas a los boliches. Es un servicio muy básico y pagamos 33.800 pesos porque era el precio de dos años atrás. Hoy, se hablaba de 55 mil pesos. Los chicos están muy deprimidos y tuvimos que frenarlos porque querían salir a protestar”, dijo.

