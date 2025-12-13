Mujeres +40: presentan en Bariloche libro sobre cómo transformar la perimenopausia

Apenas horas atrás llegó a todas las librerías del país “La re-evolución Hormonal. Medicina natural para mujeres + 40” (editorial Vergara, de Penguin Random House) , donde dos médicas integrativas combinan ciencia, medicina natural y sabiduría ancestral para guiar en un viaje transformador hacia el autocuidado. Por ello, las doctoras Florencia Giecco (41) y Sandra Fernández (53) brindan respuestas claras y herramientas prácticas para recuperar la energía vital, mejorar la digestión, cuidar la piel, equilibrar tus hormonas y reconectar con el deseo y la creatividad.

Sandra Fernández (izq) y Florencia Giecco, las autoras de «La re-evolución hormonal. Medicina natural para mujeres +40», que lo presentarán el viernes 19 diciembre en Bariloche.

“¿Te levantás cansada, aunque hayas dormido ocho horas? ¿Los sofocos te abruman? ¿Tenés cambios repentinos de humor? Después de los 40, el cuerpo cambia… y nosotras también”, afirman las autoras del libro.

“Cada palabra fue escrita con mucho amor y dedicación. Muchos años de trabajo, muchos desafíos al elegir el camino no convencional y abrir paso, muchos meses escribiendo, investigando, actualizando y volcando más de 15 años de experiencia para brindar a todas las mujeres una mirada amorosa sobre los cambios hormonales de la perimenopausia y como apoyarse en la naturaleza como primera medicina”, afirma Giecco a “Río Negro”.

Florencia (izq.) vive en Bariloche, Sandra en Mar del Plata.

El libro es una guía con planes, rutinas, plantas y recetas

El libro es una bitácora de transformación con planes y rutinas adaptables a tu vida real, plantas medicinales y recetas fáciles para cada síntoma, recursos de autoconocimiento para atravesar los cambios con confianza y testimonios e inspiración para sentirse acompañada.

“No se trata de “luchar contra el paso del tiempo”, sino de abrazar esta nueva etapa con la fuerza y la libertad de quien se reinventa. Porque después de los 40 comienza otra manera de vivir: más plena, más auténtica, más poderosa”, enfatizan.

El libro será presentado en Bariloche el próximo viernes (19/12) a las 19 en la Biblioteca Sarmiento junto a Sara Itkin, médica generalista, formada en la Universidad Nacional de Rosario, quien desde hace más de tres décadas integra su conocimiento académico con los saberes ancestrales patagónicas.

Cambiar la conversación

“Durante demasiadas décadas, la salud de las mujeres se pensó desde la periferia, la lejanía y la mirada masculina. Nuestros cuerpos fueron considerados “variaciones” del patrón masculino; nuestros ciclos, un estorbo para el laboratorio; nuestros síntomas, un ruido que había que silenciar. ¿Ejemplos? El dolor menstrual normalizado como “parte de ser mujer”. Años de demora para diagnosticar endometriosis o síndrome de ovario poliquístico (SOP). Infartos que se pasan por alto porque “no duelen como en los libros”. La perimenopausia reducida a un chiste sobre “hormonas locas”.

Giecco (izq.) y Fernández (der) combinan ciencia, medicina natural y sabiduría ancestral.

«Ensayos clínicos diseñados sin contemplar el ciclo menstrual, recomendaciones de entrenamiento y nutrición que nos suponen lineales, anticonceptivos indicados como solución universal sin indagar causas, y una cultura que exige productividad constante, aun cuando el cuerpo pide pausa. También prácticas poco saludables que nos enseñaron a aceptar: realizar dietas restrictivas que maltratan, sobreentrenar para encajar en una talla, medicalizar sin escucha, negar el descanso, acallar el deseo y patologizar la emoción.

«En ese paisaje, hacerse preguntas propias es un acto revolucionario y honesto”, refiere Florencia Fasanella, farmacéutica integrativa experta en fitoterapia, quien prologó este libro.

«El cuerpo no es un problema para corregir»

Para ella, este trabajo editorial de Giecco y Fernández llega para cambiar la conversación. “No lo hace con eslóganes ni promesas rápidas, sino con algo más valioso: una mirada integrativa y sensible que trenza la ciencia actual con el ayurveda, y que reconoce que la fisiología se expresa en una biografía, que cada persona es única. Aquí el síntoma no se combate a ciegas; se interpreta. Aquí el cuerpo no es un

problema por corregir; es una trama viva que puede comprenderse, acompañarse y honrarse”.

No se trata de luchar contra el paso del tiempo sino de abrazar esta nueva etapa con la fuerz y libertad de quien se reinventa. Porque después de los 40 comienza otra manera de vivir: más plena, más auténtica, más poderosa. Florencia Giecco y Sandra Fernández, autoras de «La re-evolución hormonal»



Y agrega: “Lo que más admiro de su enfoque es la combinación de rigor y humanidad. Hay protocolos claros, eficientes y prácticos, sí; pero nacen de una escucha fina y de un marco que contempla hábitos, ritmos circadianos, alimentación, movimiento, descanso, vínculos, historia personal y contexto. No buscan atajos ni fórmulas mágicas: nos devuelven el timón con información comprensible y herramientas que invitan a

trasladarse de la queja a la acción. Para pasar del padecimiento “porque me toca ser mujer” a aprender a leer el cuerpo, tomar decisiones con criterio y construir, paso a paso, el bienestar que necesitamos”.

Alejadas de las modas y las tendencias

“Como farmacéutica y fitoterapeuta, sé que la evidencia importa. También sé que, sin contexto, la evidencia queda muda. Por eso celebro la forma en que este libro baja a tierra el conocimiento: ordenar las comidas no por moda, sino por impacto metabólico; mover el cuerpo no para castigarlo, sino para fortalecerlo; acompañar el sistema nervioso para que la mente pueda elegir mejor; construir un botiquín que acompañe procesos, no que tape señales. Se trata de decisiones pequeñas y sostenibles que, acumuladas, se vuelven destino”, concluye Fasanella.

Florencia, que vive en Bariloche, empezó a escribir este libro con Sandra a siete días de cumplir sus 40 años, momento que la lleva a admitir que “desde el año pasado percibo cambios en mi ciclo que nunca antes había notado. Y lo abrazo con amor porque sé cómo cuidar mis hormonas en esta transición maravillosa. Porque todo lo que aprendí sobre ciclicidad se amplifica en esta etapa”, Por ello es que invita al resto de las mujeres a “enamorarse de este proceso, a que descubras la sabiduría de tu cuerpo, a que vivas tus +40 con plenitud, goce y amor”.

Sabiduría ancestral con realidad actual

Al llegar a los 40 y pasarlos “necesitamos una nueva mirada para transitar este momento. Una mirada que combine la sabiduría ancestral con la realidad actual, que nos permita honrar nuestro ritmo interno y, al mismo tiempo, vivir plenamente en esta etapa de la vida. Porque el verdadero poder de esta transformación no radica solo en lo que pasa en nuestro cuerpo, sino en cómo elegimos vivirlo, en qué contexto lo hacemos y con quiénes lo compartimos. Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de hacerlo de manera consciente, informada y en comunidad. Y este libro es una invitación a transitarlo juntas”, afirman las autoras que invitan a la presentación, el próximo viernes, en la biblioteca Sarmiento, a las 19, en Bariloche.

Fotos: Laila Villanova, gentileza de Penguin Random House