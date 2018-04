Weretilneck se suma al pedido de despenalización del aborto

El gobernador Alberto Weretilneck celebró el debate sobre la despenalización del aborto y consideró necesario que el proyecto sea aprobado después de tantas presentaciones por parte de las organizaciones sociales durante los últimos años.

“Estoy de acuerdo con el debate que se esta dando y con que este hecho no sea punible. La voluntad del presidente es que la ley se debata. Habrá que ver después si se logran construir las mayorías en el Congreso Nacional”, recalcó el gobernador tras una visita de tres días por la zona andina, donde participó de los festejos por los 77 años del cuartel central de Bomberos de Bariloche y de la inauguración del quincho del Dina Huapi Rugby Club .

Aseguró que no han detectado casos de abortos en los hospitales de Río Negro y recordó la provincia fue una de las pioneras en sancionar la ley del aborto no punible en casos de embarazos no deseados producidos por violaciones. De acuerdo a esta ley que fue sancionada en 2012 y reglamentada recién tres años después, la víctima está protegida ante determinadas circunstancias en los centros públicos y privados.

“La decisión no es, desde mi punto de vista, aborto sí o no, pena sí o no. Cuando una mujer toma una decisión tan difícil y traumática como abortar, estamos en presencia de una decisión muy profunda. Son decisiones privativas del ámbito personal y el Estado no puede castigar o condenar a una persona que, después de mucho sufrimiento, toma una decisión de esta característica”, señaló Weretilneck.

Calificó como “una falta de respeto a la gente” las ausencias de los diputados nacionales en el debate que se lleva a cabo en el Congreso Nacional. “Si el Congreso abre un espacio de estas características, debe haber respeto para aquellas personas que están interesadas. De todos modos, es un gran debate para el país. Y después de todas las leyes de protección de derechos que han sido sancionadas, como la de matrimonio igualitario, es una ley necesaria por respeto a las decisiones individuales de las personas”, planteó.