Se resolvió el reemplazo del juez Penal del Niño y el Adolescente de Neuquén

Dardo Bordón, juez Penal del Niño, Niña y el Adolescente jubilado a partir del 1 de enero del 2026. (Matías Subat)

Durante 2026, dos jueces y dos juezas penales del interior de Neuquén se harán cargo del juzgado Penal del Niño, Niña y el Adolescente que quedó vacante por la jubilación de Dardo Bordón. Esa fue la salida que le encontró el Tribunal Superior de Justicia a un delicado tema que se presentó ante la reticencia de las y los magistrados a hacerse cargo del reemplazo.

Mediante el decreto 742 del 18 de diciembre, firmado por el presidente Gustavo Mazieres, el Tribunal dispuso un orden de subrogancia para el juzgado a partir del 1 de febrero.

Durante todo ese mes y marzo, se hará cargo el juez de Garantías Ignacio Pombo, de San Martín de los Andes.

En abril y mayo la subrogante será Bibiana Ojeda, jueza de Garantías de Zapala. En junio y julio le tocará a su colega de Chos Malal, Eduardo Daniel Egea; en agosto y septiembre a Laura Barbé de Cutral Co.

El circuito se repetirá a partir de octubre y noviembre con Pombo, y en diciembre le seguirá Ojeda.

La cobertura del cargo

Se estima que el juzgado estará vacante por lo menos todo 2026. Es el tiempo que le demandará al Consejo de la Magistratura realizar el concurso respectivo y a la Legislatura aprobar el pliego de quien resulte ganador o ganadora.

Los reparos a cubrir el puesto de Bordón se debían a la especialidad del fuero y al tiempo de trabajo que demandaría. El Colegio de Jueces del interior propuso que se hagan cargo sus colegas de la capital, pero propuso como alternativa el listado de cuatro magistrados. Finalmente el TSJ tomó esta última opción.

La ley 2302

Un párrafo del artículo 54 de la ley 2302, de protección integral del niño y del adolescente, señala: «La Justicia Penal de Niños y Adolescentes se integra por un juzgado Penal de Garantías y por un Tribunal Penal constituido por tres jueces». Esto nunca se cumplió.

También dice: «En la Primera Circunscripción Judicial, y mientras no se creen dichos órganos, se conformará con dos Juzgados Penales del Niño y Adolescente».

Esos son los que existen en la actualidad. El 1 a cargo de Bordón, y el 2 de Carolina García.

Por otra parte indica: «En las restantes circunscripciones judiciales de la provincia, serán Juzgados Penales de Garantías y Juzgado Penal de Juicio de Niños y Adolescentes los órganos judiciales que actualmente tienen adjudicada competencia penal en materia de menores».

De allí se interpreta que son los jueces de Garantías, creados luego de la ley 2302.