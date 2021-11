Bono de fin de año para petroleros jerarquicos

Por Cra. Lourdes I. Weht Eliceiry (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

Salarios. La remuneración de los petroleros se vio golpeada frente a la inflación, al igual que en el resto de los rubros de la economía.

Un nuevo bono para petroleros del país se oficializó a principios de mes con el acuerdo que determina adelantar lo que debía pagarse en enero 2022. Se trata de una suma del 15% de los salarios devengados en diciembre y que a su vez será también tenido en cuenta para el pago del SAC.



El pasado 4 de noviembre se dio a conocer el nuevo acuerdo salarial para petroleros privados y jerárquicos del país que fija las nuevas pautas que adelantan el pago de lo acordado en mayo.



Este adicional debe abonarse en diciembre de 2021, correspondiendo a la primera etapa del acuerdo anterior. Todo esto, tal como lo explica el acuerdo, se justifica en el panorama económico y social que atraviesa el país y el sector en particular.



Es por ello es que se acordó un pago único y extraordinario con carácter no remunerativo que equivale al 15% de los salarios vigentes a noviembre del corriente año. Este pago debe realizarse en conjunto con el Salario Anual Complementario correspondiente al segundo semestre, denominándose en los recibos como “SUMA EXPEDIENTE MTEYSS DICIEMBRE 2021”.

El bono extraordinario para los petroleros jerarquicos se justifica en el panorama económico y social que atraviesa el país y el sector en particular.



Al mismo tiempo, para la suma no remunerativa se deben tener en cuenta los conceptos remunerativos y no remunerativos, mensuales, normales y habituales, convencionales y no convencionales que liquidan las empresas. Asimismo, se excluyen de la base los bonos de facturación, vehículo y vivienda.



Se indica que la suma que resulte debe ser considerada para el pago del mencionado SAC del segundo semestre y denominarse “SAC SUMA EXPEDIENTE MTEYSS DICIEMBRE 2021”.

Estos nuevos conceptos que surgen devengan aportes de obra social, sindicales y de mutual, además, forman la base para el calculo de las contribuciones sindicales del 2%.



A su vez, dicho bono estará exento del Impuesto a las Ganancias, pues así lo aclara el acuerdo.

El acuerdo comenta también que el empleado deberá encontrarse dentro de la nomina activa al momento de liquidar los mencionados conceptos.



Esta conciliación fue alcanzada por las Cámaras Empresarias CEPH y CEOPE y los sindicatos de petroleros privados y jerárquicos de Río Negro, Neuquen y La Pampa, Chubut, Santa Cruz, región de Cuyo y La Rioja, Salta, Jujuy y Formosa y la Patagonia Austral.

Shale. El no convencional es el motor de la actividad en la región.



Cabe mencionar que el mismo día surgió otro acuerdo que exterioriza que el 15% acordado anteriormente se debe llevar también a la contribución extraordinaria que se acordó en mayo de 2021. Esto quiere decir que las cuotas extraordinarias restantes de noviembre y diciembre que tenían un importe de $4.000, ahora serán de $4.600.



Ambos acuerdos fueron homologados el pasado jueves 11 de noviembre a través de la Resolución N° 1483.

Podemos comentar que la fecha de pago establecida por Ley de Contrato de Trabajo para el pago del SAC es el 18 de diciembre de cada año, por lo que el mencionado acuerdo de la suma no remunerativa deberá pagarse en conjunto con el aguinaldo.



Esto significa que para la fecha de la liquidación no estará devengada por completo la base de cálculo, que estará para fin de ese mes. Como recomendación para su efectiva liquidación de sueldos podemos considerar la base de haberes de noviembre y posteriormente, con el mes de diciembre devengado, podrán realizarse los ajustes que se consideren oportunos, a favor o no del trabajador, tal como corresponda.



Para concluir podemos decir que esta medida busca alentar a la industria petrolera y beneficiar a los trabajadores, que viene siendo un sector en recuperación y en ascenso productivo en todo el territorio nacional, tratando de hacerle frente a una inflación interanual que según informa el INDEC es del 52,1%.