Buscan quitar las ordenanzas "que sobran" en el Deliberante de Neuquén

Los concejales del sector Pro –Somos Neuquén de Juntos por el Cambio lograron la adhesión del resto de los bloques para derogar unas 403 ordenanzas que “sobran” en el Deliberante.

El despacho tomará estado parlamentario el 27 y se votará en las sesiones de octubre.

Según explicó el concejal Marcelo Bermúdez “algunas ya cumplieron su objetivo, otras fueron superadas por ordenanzas superiores”, pero continúan en vigencia. Especificó que había ordenanzas viejas que se referían a controles, por ejemplo que fueron superados por otros métodos más modernos y eficientes.

La numeración de ordenanzas llega actualmente a la 14.090. Bermúdez indicó que hasta la 9.000 detectaron más de 2.600 ordenanzas que no tienen objeto. Especificó que se concentró en aquellas generales (no las que tenían un fin particular o específico) y muchas estaban duplicadas.

“Los concejales sacan su ordenanza, y no derogan la anterior”, sostuvo. Según Bermúdez, “sobran unas 2.000”, manifestó.

Hasta este despacho, logró el consenso para derogar 403 que fueron revisadas por asesores de los bloques . "Tenemos que lograr un digesto más acotado, para el 2023 deberían haber sólo unas 500 ordenanzas”, planteó.

Según el conteo de normas del PRO, la ciudad requiere eliminar trabas y 500 tasas en una ordenanza tarifaria es parte del problema.

Bermúdez y Lara buscarán compilar en una sola ordenanza contravencional las multas y normativas “dispersas en muchas ordenanzas” para “eliminar las que se superpongan y dar más seguridad a los contribuyentes, simplificar”, sostuvo.

Recordó que cuando se presentó en un solo compilado toda la normativa en relación a los derechos de las mujeres, se derogaron más de 20 ordenanzas que quedaron en un compendio normativo de promoción y defensa de los derechos de las mujeres (ordenanza 14.057).

Dijo que buscará reunir todas las ordenanzas relativas a la discapacidad, para unificar normas en un tratado único que contenga los derechos y beneficios existentes.

“Estamos trabajando con el colegio de Arquitectos y Acipan para simplificar la ordenanza tarifaria; en especial para dar eficiencia los trámites que tienen que ver con derechos de edificación”, sostuvo Bermúdez en tanto planteó que con la cámara mercantil, se buscará facilitar los trámites y tasas que se deben pagar, por ejemplo, para la instalación de un comercio.