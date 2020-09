Camilo Soto: "Me voy tranquilo por haberle dado todo a Gigantes"

Mirar el banco de suplentes de Gigantes y ver a Camilo Soto dirigiendo al equipo ya era una costumbre. La partida del entrenador, después de siete años, es una pérdida sensible para el Dino, aunque el “adiós” tenga tintes de “hasta luego”.

El técnico está a cargo de la selección de Qatar desde 2018, trabajo que realizaba durante el receso de la temporada del conjunto neuquino. De ahora en más, su estadía en Asia será a tiempo completo y por eso no seguirá.

“Es una mezcla de sentimientos. Me voy con la tranquilidad por haberle dado todo a Gigantes, habiendo resignado hasta este momento la posibilidad de irme todo el año a Qatar”, expresó Soto.

“También tengo la felicidad de que Gigantes me dio todo a mí. Gracias a ese primer año que íbamos segundos en la fase regular, Julio Velasco me convocó para su staff técnico. Gigantes me abrió la puerta a la selección y eso al mundo”, agregó.

Aunque hoy toca despedirse, Camilo deja la puerta abierta para regresar a mediano plazo. “Ojalá que pueda volver cuando estén dadas las condiciones, me encantaría. Aprendí y crecí mucho en Gigantes, es mi casa y además significa estar cerca de mi familia”, aseguró.

El público nos acompañó desde el día uno. Este año fue en el que más sentimos el apoyo, el Ruca Che estuvo siempre lleno”. Camilo Soto destacó el apoyo de la gente durante la última temporada.

El picunense llegó al Dino como jugador en 2005. Tras ocho temporadas asumió como entrenador en 2013. Durante su gestión, el equipo siempre se mantuvo entre los primeros puestos.

“El balance es altamente positivo, la dirigencia anterior confió en mí y al primer año me llamaron de la selección. Ese rodaje es muy bueno, son dos temporadas por año, eso acelera los procesos de crecimiento, se reafirman conceptos y se aprende de errores”, analizó.

“Después de aquella Copa Desafío en 2016, que fue el primer título para Gigantes, siempre jugamos la Copa Argentina llegando a tres finales, eso fue un gran mérito”, añadió.

En la última temporada, el equipo neuquino trajo jugadores de jerarquía y volvió a alcanzar las semifinales de la liga después de 10 años. La pandemia de coronavirus dejó inconclusa la notable campaña.

“El parate nos agarró en el momento más importante de mi carrera en Gigantes, estábamos a un paso de jugar una final histórica, con todo lo lindo y los sacrificios que hicimos para que el equipo continúe en cada liga, hubiera sido la frutilla del postre. Este era el año para dar ese salto de calidad que buscamos desde el inicio.Cumplimos el objetivo de terminar entre los cuatro primeros”, afirmó el DT.

Luego de haber conseguido buenos resultados en sus primeras temporadas en Qatar, Soto afrontará nuevos desafíos.

“Veníamos creciendo, subiendo en el ranking, ya estamos entre los 30 mejores del mundo, algo que nunca había sucedido para Qatar. Se logró una medalla histórica en la copa asiática y semifinales del preolímpico. El objetivo era entrar en la Nations League por primera vez, intentaremos mantener esa meta”, comentó.

Gigantes tiene tiene 15 días para confirmar plaza

El Dino aún no confirmó si jugará la próxima liga.

Gigantes tiene por delante una refundación y la primera gran decisión pasará por participar o no de la próxima Liga Aclav.

El comienzo de la temporada aún no tiene fecha pero los equipos tienen tiempo hasta el 2 de octubre para confirmar su lugar.

Si efectivamente la juegan, el plantel estará compuesto por juveniles y por referentes como Javier Sánchez, Franco Retamozo y Martín Hernández.

El reemplazante de Camilo Soto en la dirección técnica podría ser una cara conocida para los jugadores.

Valentín Rolandelli, ayudante del DT en las últimas temporadas y Patricio Newton, manager, son dos nombres que suenan como posibles entrenadores.

La Liga Aclav también tiene proyectados varios cambios y la intención es incorporar más equipos a la primera categoría. La baja de Bolívar fue una de las noticias más resonantes.