Canelo Álvarez quiere pelear aunque sea en Navidad

Canelo Álvarez reconoció que espera pelear por el título del mundo antes de que termine el año, aunque sea en Navidad. Gentileza.

El campeón mundial de boxeo peso mediano, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, uno de los monarcas más notables, quiere pelear en diciembre y no le importa si debe hacerlo en Navidad, lo único que le interesa es no terminar 2020 sin subirse a un ring.

"No me importa si es el 19 de diciembre o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa", expresó Canelo Álvarez.

"Espero que la siguiente semana podamos tener algo concreto para poder anunciar qué día, con quién y en dónde pelearé, será un momento muy especial", añadió el boxeador, titular AMB, CMB, FIB y The Ring, en peso mediano.

El mexicano cumplió 56 peleas en su campaña deportiva, ganó 53 (36 por nocaut), empató dos y perdió una, ante el estadounidense Floyd Mayweather en 2013, por puntos, en una pelea celebrado en Las Vegas.

Canelo Álvarez tiene un impecable récord de 53 victorias, 36 por nocaut, dos empates y una derrota. Gentileza.

Si bien Álvarez quiere pelear antes de fin de año, hasta el momento no hubo definiciones acerca del posible rival.