Carrió pone en duda los “saberes” de Facundo Manes

Elisa Carrió: “Nunca fui a ofrecerle la vicepresidencia a Manes”.

Las disputas internas en Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires toman temperatura con el PRO y la Coalición Cívica intentando resistir el posible crecimiento en la intención de votos del neurocientífico Facundo Manes, pre candidato de la UCR.

Esta vez, la que salió con los “tapones de punta” fue la ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Pidió “derecho a réplica” sobre los dichos recientes de Manes, quien en una entrevista periodística había dicho que ella le fue a ofrecer ser candidato a vicepresidente suyo en 2015.

“En Juntos por el Cambio lo que no se puede hacer es mentir, y menos injuriar”, dijo Carrió en un mensaje que difundió por la red social Facebook. Y señaló que fue una vez al departamento de Manes en 2015, invitada por su amigo y dirigente político de La Matanza Héctor “Toty” Flores.

Tuvimos una fuerte discusión académica porque el señor desconocía los tipos de conocimiento: el práctico, el teórico, el místico". Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica

“Ya éramos yo candidata a presidenta y él candidato a vicepresidente. Tuvimos una fuerte discusión académica porque el señor desconocía los tipos de conocimiento: el práctico, el teórico, el místico, y sólo reconocía el conocimiento neurocientífico. Fue un diálogo fuerte de discusión académica”, dijo.

Y señaló que, en aquel momento, ella le explicó a Manes que “trate de no ser cabeza de lista de la vieja política, cosa que finalmente sucedió. Es más, en 2015 él acompañaba a Ernesto Sánz y allí tuvimos otra discusión académica. Le dije: según tu teoría, lo de Pitágoras no fue intuición teórica. El señor desconocía todos los otros saberes que no son su saber”.

Carrió dijo que ella no quiere polemizar, pero pide el “derecho a réplica” porque “no se puede mentir”. “Las reglas de juego deben ser claras y la prohibición de la mentira entra dentro de las reglas de juego. No se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio”, dijo la dirigente de la Coalición Cívica.

Luego, la ex diputada nacional aseguró que “este señor miente descaradamente” dado que ella fue a su departamento en Capital a ofrecer que la acompañe en una fórmula para ir primero por la candidatura en las elecciones primarias y luego por el Gobierno nacional.

En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. “El diálogo y debate sincero sin trampas y mentiras son reglas que todos debemos respetar en Juntos por el Cambio. Sería bueno que Manes y su equipo lo lleven a la práctica”, escribió en su cuenta de Twitter.

El pacto de no agresión

Los dichos de Manes vienen generando molestia interna porque los referentes de Juntos por el Cambio habían acordado el 19 de julio poner en funcionamiento un código de ética a cumplir durante la campaña para las PASO, con el objetivo de evitar que los precandidatos de cada espacio de la coalición hagan escalar la interna que ya había subido de nivel de cara al inminente cierre de listas.

Esto se consensuó durante la reunión virtual de cada lunes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, en la que esta se repasó el cierre de los frentes electorales en las distintas provincias y se analizó las rupturas en Neuquén y San Luis.