Carta al presidente Alberto Fernández

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de señalar, con todo respeto, una contradicción que quizás, por desconocimiento, ha tenido. Por una parte defiende, ante esta dura pandemia, la vida de los argentinos. Por otra parte, el 5 de febrero nos manifestó desde París que presentaría un proyecto de ley para legalizar el aborto. Volvamos a la contradicción. Ya dijimos, defiende nuestras vidas ante el “coronavirus” pero ahora nos amenaza con la libre interrupción de la vida intrauterina.

Lo comprendo por no ser médico. Soy un viejo médico que he tomado unas imágenes que espero que le brinden el conocimiento que lo haga recapacitar. Es lo mismo la interrupción de la vida de un recién nacido que la de un feto en formación. Me despido con toda consideración y respeto.

Víctor Peláez

DNI 6.462.198

Neuquén