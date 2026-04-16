Una ciudad argentina fue seleccionada internacionalmente para dar un salto en colectivos eléctricos y tecnología de carga

La Ciudad se integra a una red global que impulsa la electrificación del transporte público con nuevas herramientas tecnológicas y financiamiento internacional. Foto gentileza.

Buenos Aires fue seleccionada para formar parte del programa internacional eBRT2030, una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca acelerar la transición hacia sistemas de transporte público eléctrico más eficientes, conectados y sustentables.

El proyecto reúne a distintas ciudades del mundo en un esquema de cooperación internacional orientado a desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a la movilidad urbana, con foco en la reducción de emisiones, la digitalización del servicio y la mejora de la eficiencia operativa.

La Ciudad de Buenos Aires fue incorporada junto con Ciudad del Cabo, Curitiba y Kigali, tras un proceso de selección internacional en el que participaron 25 ciudades, y pasó a integrar el denominado International Cluster City, un grupo de ciudades piloto del programa.

La implementación local se realizará a través del trabajo conjunto con el organismo internacional Urban Electric Mobility Initiative (UEMI), encargado de articular la ejecución técnica de las iniciativas en las ciudades seleccionadas.

En ese marco, la Ciudad avanzará con dos desarrollos principales vinculados a la gestión energética del sistema de colectivos eléctricos.

Por un lado, se implementará un sistema de carga inteligente (smart charging), que permitirá organizar la recarga de la flota en función de la demanda del servicio, la disponibilidad de la red eléctrica y los costos de la energía. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, evitar picos de consumo y optimizar el uso de la infraestructura existente.

Por otro lado, se realizarán estudios de factibilidad para la incorporación de sistemas de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) en estaciones de carga. Estas soluciones permitirán acumular energía en momentos de menor demanda y utilizarla en horarios pico o como respaldo ante interrupciones del suministro. También se evaluará la integración de energías renovables, como la solar, en la infraestructura de carga.

Como parte del programa, Buenos Aires recibirá una subvención de 120.000 euros destinada al desarrollo de estas iniciativas, que serán ejecutadas por equipos técnicos del área de movilidad y planificación del Gobierno porteño.

Con esta participación, la Ciudad busca avanzar no solo en la incorporación de colectivos eléctricos, sino también en la gestión inteligente de la energía asociada a su operación, un componente clave para la expansión de la electromovilidad urbana.