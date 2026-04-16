Necrológicas de hoy, jueves 16 de abril de 2026

BURET, OMAR FRANCISCO Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Su esposa: Liliana Cristóbal, sus hijos Leonardo y Fabricio, sus hijas políticas Silvina y Laura, sus nietos Santiago y Emiliano y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para ser Cremados hoy a las 15.15 hs en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

RETAMAL JARA, RENE ALBERTO Los Ingenieros Eduardo y Pablo Pili, y todo el personal de HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de mucho dolor.

Sotelo, Angela «Siempre en mi corazón». Favio Palavecino y familia desean acompañar a familiares y allegados de Angela, fallecida el día 13/4/26 y desearle un eterno descanso en paz.

Madaschi, Carlos 19/06/1951 – 13/04/2026 El camino sigue y sigue… te amamos pa, gracias por tanta vida, volá alto! Tus hijas Carina Carla y Candela, y tu esposa Susana.

Martinez, Juan Ernesto Falleció en Gral Roca a los 83 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos, velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 hs. en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Buret, Omar General.Roca, 14/04/2026.Comision directiva del CPIT Consejo de Ingenieros de R.N. y personal administrativo acompañan a la gerenta del Sistema de Jubilaciones Ing.Cristobal Liliana por el fallecimiento de su marido.

Buret, Omar General Roca, 14/04/2026.Personal del Consejo de Ingenieros de Gral.Roca Roberto, Carlos, Gabriela y Alejandra acompañan a la Ing. Cristobal Liliana por el fallecimiento de su marido.

BURET, OMAR General Roca, 14/04/2026.La Comisión Directiva y el Personal Administrativo del Sistema de Jubilaciones de Ingenieros y Técnicos de R.N. acompañamos a LILIANA CRISTÓBAL en este difícil momento.

Retamal Jara, Rene Servipet S.A, su personal y directivos, acompañan a la familia Retamal Jara en estos momentos de profundo dolor, elevando una oracion por su eterno descanso.

Retamal Jara, Rene Alberto Participamos con profundo pesar el fallecimiento de Rene y acompañamos a nuestro querido amigo Giulio en este difícil momento. Mauricio, Carlos y Pablo Zonis.