Karina Milei y Manuel Adorni en Neuquén: llegan este jueves a Vaca Muerta en visita reservada

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, llegarán este jueves a Neuquén para encabezar una visita reservada en Vaca Muerta, en medio de nuevas revelaciones judiciales sobre el patrimonio del exvocero.

Si bien es poco lo que se conoció sobre la agenda, está previsto que ambos lleguen durante la mañana y que se trasladen hacia Loma Campana para participar de “una actividad privada con YPF”.

De la visita participará la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, muy cercana a la hermana presidencial y encargada de organizar la recorrida. Además, en la comitiva nacional estará Diego Sucalesca, titular en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Milei y Adorni vienen de encabezar juntos dos actividades el lunes: una visita a las instalaciones del laboratorio Malbrán y la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo realizó en Casa Rosada.

Todo esto como parte de la estrategia del gobierno nacional para mostrar su respaldo a Adorni, quien enfrenta nuevas revelaciones judiciales sobre su patrimonio y viajes al exterior en primera clase desde su asunción en el Ejecutivo nacional.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la llegada de ambos funcionarios está prevista alrededor de las 9 en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. Desde allí se trasladarían en helicóptero hasta las instalaciones de YPF en Loma Campana, donde participarán de una actividad a las 12:30 con el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, de la que no trascendieron mayores detalles.

Ayer un helicóptero de la Presidencia fue visto en la pista del aeropuerto local, por lo que se estima que formó parte de la avanzada protocolar para organizar la visita.

Desde el gobierno provincial no se brindó información sobre la llegada de los funcionarios ni se indicó si serán recibidos por Rolando Figueroa o algún integrante de su equipo.

Fuentes de la comitiva indicaron que será parte de la recorrida la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina.