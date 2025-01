¿A quién habló Weretilneck?

Hugo R. Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

Indudablemente a los jóvenes no, porque el mensaje fue en general de medidas económicas y los anuncios no aportan ninguna mejoría al grupo etáreo mencionado, además eso no se lo creería alguien tan puro como el fraile beato Mamerto Esquiú.

En el mensaje de despedida del año 2024 aseguró: “estamos generando un nuevo Rio Negro, mirando a las nuevas generaciones, mirando a nuestros jóvenes, mirando al futuro”. La extensa entrevista en la que habló de producción, proyectos hidrocarburiferos, salud, y los vínculos con Javier Milei y internamente con los gremios estatales rionegrinos. Seguramente el nuevo Río Negro lo vería la denominada por Milei casta, a saber: empleados públicos jerárquicos, jueces, empleados con cargos políticos vinculados a Weretilneck, la Legislatura, gerentes de empresas públicas rionegrinas, directores de agencias públicas de Río Negro como Rentas, etc, etc .

Debo mencionar aquí que Weretilneck no trata muy bien a gremios nobles como el personal policial y la gente de Salud. Porque el nuevo Río Negro anunciado se basa en la firma de un convenio entre el gobernador y el Superior Tribunal de Justicia para “la implementación de una mesa de entrada” en trámites de registro de la propiedad inmueble, que motivó una denuncia de Sitrajur. Dice Weretilneck que busca agilizar y modernizar, ¿adivinen qué?.

En mi próxima carta se los digo.