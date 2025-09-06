Alberdi, el sufragio y la ignorancia

Dr. Hector Luis Manchini, DNI 7779947

Abogado – Ex Juez

ZAPALA

Juan Bautista Alberdi nos enseña el origen más profundo del motivo por el cual es imprescindible alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia.

En efecto «la ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende…» y por ambos motivos es imprescindible que estén ausentes al tiempo del sufragio, ello no es antidemocrático pues tal como ha sido ejercida la democracia hasta el presente nos ha llevado a este triste destino (J.B. Alberdi, «Derecho público provincial argentino»).

Hoy los argentinos seguimos siendo como en los tiempos de Alberdi ociosos por derecho y holgazanes legalmente.

El populismo nos alentó a consumir sin producir, a convertir nuestras ciudades capitales en escuelas de vagancia, de quienes se desparraman por el resto del territorio después de haberse educado entre las fiestas, la jarana y la disipación.

Hoy como ayer nuestro pueblo no carece de alimentos sino de educación y por eso tenemos pauperismo mental, este pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas, aunque en realidad se muere de pereza, es decir de abundancia.

Como ha sucedido en los últimos 80 años el pueblo quiere pan sin trabajo, viven del maná del estado y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición.

Cómo ha dicho reiteradamente Alberdi el origen de la riqueza son el trabajo y el capital, ¿qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria? la ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas.

Es preciso marcarla de infamia: ella engendra la miseria y el atraso mental de los cuales surgen los tiranos y las grietas entre hermanos que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo (ver J.A. Alberdi «Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina)